La primavera llega con El Bollo

El tradicional apelativo de fiestas de primavera para El Bollo fue ayer más cierto que nunca. Y es que después de una Semana Santa castigada por la lluvia, el viento y el frío y con las previsiones esperando lo peor, el domingo pascual ofreció una deseada y bienvenida cara primaveral. No sopló el viento, no llovió y el sol no llegó a castigar.

En suma, una jornada perfecta para el desfile de carrozas y el inicio de los dos días más intensos de las fiestas de El Bollo. Ante ese escenario, los avilesinos respondieron de la mejor manera posible: llenaron las calles de la ciudad, tanto para las actividades matinales como el programa vespertino, junto a ellos personas llegadas de otros puntos de la comarca y Asturias. El corte al tráfico de varias calles del centro dificultó el aparcamiento a mediodía.

La actividad matinal se centró en el desfile de carrozas después del pregón de Jorge García Martínez, director de competiciones de la Federación Española de Triatlón, que recientemente ha sido reconocida por la Unión Europea de Triatlón como la mejor federación nacional, según destacó Pedro Laguna, que ejerció de presentador del desfile.

Si existe un nexo común entre la intervención del pregonero y las tradicionales palabras de la alcaldesa, Mariví Monteserín, antes del inicio del desfile este es el optimismo sobre la ciudad, la esperanza ante las previsiones futuras. El inicio de las fiestas contó con la asistencia del viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, siendo una de las primeras ocasiones en la que un representante del ejecutivo regional acude al desfile de carrozas.

Mensaje de optimismo

Jorge García Martínez leyó un pregón breve, sencillo y sincero, con emotivas palabras a sus padres, Manolo Vidal y Nieves, a su esposa, Lucía de las Heras, y a sus hijos, Ángela y Alejandro. No faltó un reconocimiento a sus mentores en la Federación Española de Triatlón (Enrique Quesada, Marisol Casado y José Hidalgo) por el apoyo recibido en su carrera profesional. García Martínez recordó sus inicios en el mundo del deporte y la experiencia del voluntariado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92: «Todos los que estuvimos allí sabemos que fue la experiencia de nuestras vidas, la que nos marcó y la que también cambió a muchos de nosotros».

Elogió los valores del deporte, su influencia en las ciudades y homenajeó a los dos medallistas olímpicos avilesinos (Dacal y Alfonso Menéndez Vallín), «son el ejemplo que deben seguir los jóvenes», aseguró.

Pero también destacó el papel de la Fundación Deportiva Municipal, básico para entender Avilés hoy en día, una ciudad que «respira deporte por todos los costados y ha conseguido generar una imagen de marca vinculada al deporte». García subrayó la importancia del deporte en la ciudad como «motor económico». Además, elogió como la villa «ha sabido entender el deporte como promoción y proyección de la imagen de la ciudad».

Jorge García invitó a que los avilesinos «llevasen en sus corazones el espíritu olímpico» por unos valores de convivencia y de confraternización que se enlazan con la fiestas de El Bollo. El pregonero elogió el espíritu de la fiesta solicitando que «no se agote en las fiestas. Debe estar presente en nuestro día a día».

No se olvidó de citar el campeonato de España de duatlón que citará el próximo fin de semana a 1.700 deportistas en Avilés. Aseguró el éxito de la convocatoria, porque sentirán «la acogida calurosa» de los avilesinos y permitirán que el concejo «continúe siendo el modelo de ciudad a seguir», con el deporte como una columna vertebral.

Por su parte, la alcaldesa, Mariví Monteserín, destacó la importancia de unas «fiestas únicas» y que reflejan la identidad de Avilés, con elementos como su espíritu de confraternización o la capacidad para innovar y avanzar.

La regidora aludió a las inversiones que se han conocido este año de ArcelorMittal y Saint-Gobain para referirse a «un momento de especial optimismo» por «el desarrollo de un nuevo modelo industrial comprometido con la investigación y la innovación de productos que otorga nuevas oportunidades para Avilés y nos sitúan como referente industrial de España».

Suelta de palomas

La primera edil también se refirió en su breve discurso al reciente convenio con el Principado de Asturias y el Ministerio de Fomento que «ponen en marcha proyectos que las dificultades económicas y la falta de entendimiento habían relegado de la agenda de nuestra ciudad y que hoy dibujan un tiempo de nuevas perspectivas».

La mañana también incluyó una espectacular suelta de seiscientas palomas como homenaje al Club Colombófilo Avilesino que este año celebra su noventa aniversario. La salida de las aves que se encontraban a la izquierda de la tribuna fue un momento espectacular, que muchos de los presentes no dudaron en grabar con sus teléfonos móviles.

La suelta de palomas dio paso al himno de Asturias y el comienzo del desfile de carrozas por las calles del centro seguido por miles de personas.