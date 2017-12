El fisioterapeuta Del Pozo advierte de las «modas peligrosas»

Correr un maratón y practicar crossfit son «modas peligrosas si las practicas sin estar preparado», algo que ocurre habitualmente a tenor de lo que ve en su clínica. En su charla en el CPR sobre las lesiones deportivas y los conocimientos del profesional para evitarlas, reflejó que «si ahora no haces cuatro o cinco maratones parece que no corres», y parecido con el crossfit, un «modelo basado en el entrenamiento militar y no todos somos militares y no tenemos el tiempo ni la condición física, ni probablemente los materiales ni la necesidad de hacerlo».

Señaló su preocupación por la cantidad de pacientes infantiles con «lesiones de adultos». «Se toman modelos de deportistas profesionales cuando la gran mayoría no lo somos» y el resultado son lesiones como tendinitis, osteopatías de pubis o roturas de fibras que antes no se veían en niños.