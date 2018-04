Fomento prevé que los primeros estudios de la Ronda Norte y las vías estén el próximo año

Los trámites administrativos son largos y especialmente si quien los efectúa es la administración central en donde el cambio en las normas de contratación obliga a que intervengan varios departamentos. Por eso, el Ministerio de Fomento ya advierte que «todavía queda tiempo por delante de tramitación administrativa para que los proyectos de la Ronda Norte y el soterramiento de las vías estén finalizados». De momento, el ministro, Íñigo de la Serna, ya aseguró ayer que este año no estarán concluidos los estudios informativos, que son los primeros documentos necesarios, y recordó que una vez finalizados, será necesario superar el trámite medioambiental y después redactar los proyectos definitivos.

De la Serna participó ayer en el Fórum El Comercio, que organiza este periódico en colaboración con el SabadellHerrero. Ante políticos, empresarios y representantes de distintas entidades, hizo un repaso de la inversión y los compromisos de su ministerio en Asturias. Entre ellos se refirió a los adquiridos en Avilés en relación a la integración del ferrocarril y la construcción del nuevo acceso por carretera al puerto.

Insistió en el compromiso de «agilizar lo máximo posible los plazos», pero también aclaró que la tramitación es larga. No quiso comprometer fechas, pero sí aseguró que en este año no será posible contar con los estudios informativos. Cree que la licitación de los mismos y su contratación pueda llevar al menos cinco meses y luego el plazo para su redacción podría ser de hasta un año. A partir de esos estudios se iniciaría el proceso para conseguir la declaración ambiental, algo que puede requerir también casi un año más, y finalmente se redactarían los proyectos de obra. «Queda tiempo por delante de tramitaciones, pero lo fundamental es que existe un acuerdo y que se han resuelto problemas de contestación social con respecto a la Ronda Norte, y en el caso del ferrocarril también hay compromisos concretos», apuntó el ministro de Fomento en este foro celebrado en los salones del Real Club Astur de Regatas.

Aunque el ministro no ha querido concretar plazos, sumando los tiempos que manejan en su departamento en este tipo de proyectos todo hace pensar que hasta el año 2020 no estarán sobre la mesa los proyectos para que puedan comenzarse las obras de estas dos infraestructuras claves en el desarrollo urbanístico futuro de la ciudad. De momento espera que los trámites iniciados el pasado 20 de febrero para contratar los estudios informativos puedan culminarse en «estas semanas» y poder licitar ambas contrataciones con la publicación de las bases en el Boletín Oficial del Estado.

Presupuestos

Y en este sentido, el ministro se refirió también a los contenidos de los presupuestos generales del Estado en relación a la eliminación de la barrera ferroviaria y la Ronda Norte. Apuntó que «estamos en los trámites administrativos y hay que hacer pedagogía permanente para que se entienda por qué no hay más dinero recogido en el presupuesto».

El Ministerio de Fomento incluye en su plan de inversiones de este año 50.000 euros para la redacción del estudio informativo de la integración de las vías del tren y otros 400.000 para hacer lo mismo sobre la nueva carretera que comunicaría la margen izquierda de la ría con la Variante a través de San Cristóbal y un enlace ubicado en la zona de Gaxín.

Íñigo de la Serna explicó que «podríamos incluir partidas mayores, pero sería engañar porque no las vamos a consumir en el momento en que se encuentran estos dos proyectos y de lo que se trata es de adaptarse lo más posible a las realidades para cumplir los compromisos que hemos adquirido».

Como ya publicó este periódico, el ministerio sí incluye en sus presupuestos una previsión plurianual para la construcción de la Ronda Norte. El protocolo firmado a finales del pasado mes por las tres administraciones compromete a Fomento en la financiación de esta obra, así prevé ya para el próximo año veinte millones de euros, otros cuarenta para 2020 y en 2021 se incluyen 9,6 millones, que sumados a los 400.000 de este ejercicio harían los 70 millones que se estima que pueda costar construir esta carretera, que incluye también un acceso directo desde la Variante al Hospital San Agustín.

Tranquilidad

La alcaldesa, Mariví Monteserín, asistió a este desayuno informativo en el que participó el ministro. Posteriormente se mostró tranquila con el cumplimiento de los compromisos en cuanto a la redacción de los estudios informativos. «Lo importante es que se adjudique lo antes posible para que comience a andarse el camino, que es lo previsto», dijo la primera edil.

Monteserín cree que aunque el gobierno del PP no consiguiese sacar adelante sus cuentas para este ejercicio la redacción de estos estudios no correría peligro ya que «las partidas para estos estudios se pueden sacar de cualquier sitio, por eso no estoy preocupada». Para Monteserín, sería a partir de 2019 y 2020 cuando «habría que preocuparse por el presupuesto, porque tendremos los estudios y ya sabremos por donde van estas infraestructuras».