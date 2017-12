Foro Avilés reclama que la burocracia no frene el desarrollo de la industria

Foro Avilés expresó ayer su satisfacción por el plan inversor ambiental recientemente anunciado por ArcelorMittal, que persigue reducir a la mitad sus emisiones contaminantes. «Son 214 millones de euros que demuestran que la multinacional no es ajena a su entorno», manifestó la presidenta de la junta local, Mar García, que reclama a las administraciones públicas «apoyo y agilidad para hacer viables los proyectos de ésta y de otras industrias. Que la burocracia no frene permisos o licencias que cumplan con la normativa vigente, y que s aprobación no se dilate en el tiempo».

García también se refirió al plan de movilidad que pretende desarrollar el gobierno local, a la espera de que culmine el proceso abierto para contratar la redacción del proyecto. «El equipo de gobierno del Ayuntamiento debe dar ejemplo y actuar del mismo modo en la medida que le corresponde, dotando a la ciudad de transporte público de calidad, con reducción de emisiones, y que no se vuelva a amparar en un plan de movilidad que por el momento solo es un mero conjunto de intenciones», añadió.

Dicho plan persigue facilitar los desplazamientos internos, priorizando las líneas de transporte urbano en autobús así como los desplazamientos a pie o en bicicleta.