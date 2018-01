Foro reclama que se cree una zona para perros en el centro de la ciudad

«El Ayuntamiento trata de alejar los perros del centro de la ciudad, no reconociendo una realidad de los tiempos actuales como es la convivencia de ciudadanos y sus mascotas». Esta es la valoración que hacía ayer la presidenta de Foro, Mar García, sobre el anuncio hecho por el equipo de gobierno de crear dos parques para mascotas en Valgranda y La Magdalena. De esta forma reclamaba que se cree un espacio para perros en el centro porque «la mayoría de los propietarios de mascotas no se van a alejar del centro cada vez que tienen que sacarlas de casa, algo que el gobierno parece desconocer que sucede varias veces al día». Por ello cree que la creación de estos espacios en «los extremos de la ciudad» no es «una solución viable en la práctica, salvo para ocasiones puntuales de esparcimiento». La máxima responsable de Foro cree que «seguiremos viendo a los perros sueltos en las zonas donde conviven con sus dueños compartiendo espacios con niños y ancianos, salvo que la Policía Local se dedique a sancionar».