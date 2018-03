La gala de presentación de la xana y la xanina y las orquestas abren hoy las fiestas C. R. AVILÉS. Sábado, 24 marzo 2018, 04:34

Las fiestas de El Bollo comenzarán hoy con la tradicional gala de presentación de la xana, la xanina y las damas de honor de las fiestas y con la segunda verbena de El Bollo, que se consolida en el programa festivo, con la actuación de las orquestas Panorama y New York en la pista de La Exposición.

En la gala, que comenzará a las ocho de la tarde en el Teatro Palacio Valdés, actuará el ballet de Teresa Tessier, que pondrá en escena, entre otras piezas, la coreografía 'Las Willis', seres espirituales de la mitología eslava que habitan los bosques y se hacen presentes durante las noches, a semejanza de hadas y elfos. Actuarán también el Coro de Amigos de Miranda y la Asociación Coral Avilesina. La entrada es gratuita con las invitaciones repartidas días atrás.

La verbena comenzará a las nueve de la noche con un primer pase de la orquesta New York. Desde las once de la noche hasta la una actuará Panorama, de una a dos menos cuarto, de nuevo New York y hasta las tres menos cuarto, Panorama. Esta última pondrá en escena su espectáculo 'Deluxe Tour', un nuevo montaje con más pantallas e iluminación y vestuario, repertorio y coreografías renovadas y sorprendentes.

Estará prohibido estacionar en la calle José Cueto, entre las calle Francisco Orejas Sierra y José Antonio Rodríguez, desde las 9 de hoy hasta la finalización de la verbenas. El programa festivo se retomará el viernes día 30 con el concierto gratuito de la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria en la Casa Municipal de Cultura.