Somos, IU y Ganemos consideran que la alcaldesa «intentó mostrar una imagen falsa» en Canal 10 Mariví Monteserín, durante la entrevista en La Lupa, de Canal 10. / JOSÉ SIMAL Los tres partidos aseguran que «interpretó el papel de alguien dialogante que intenta buscar acuerdos cuando la realidad es la contraria» J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 4 mayo 2018, 02:27

Cualquier cosa menos sorpresa causaron las palabras que dedicó la alcaldesa, Mariví Monteserín, a los tres grupos situados más a la izquierda de la Corporación en la entrevista emitida el miércoles en el programa La Lupa, de Canal 10, la televisión de LA VOZ DE AVILÉS y EL COMERCIO, recogida por este periódico en su edición de ayer.

«Su discurso me pareció de todo menos original. Es más de lo mismo, lo que lleva diciendo desde que hace tres años llegó a la ciudad para su retiro», manifestó Primitivo Abella, concejal de Somos. En opinión de Llarina González, de IU, Monteserín «interpretó un personaje que nada tiene que ver con ella. Intentó mostrarse como alguien dialogante que busca el consenso, y la realidad es justo la contraria. Su verdadera cara es otra, la del yo impongo y si no te gusta lo ataco, y te callas o te vas. Eso es lo que vemos todos los días en la Corporación», señaló.

«Hay una izquierda muy rencorosa y poco constructiva que no mira más allá de la pared», manifestó Monteserín durante la entrevista, de más de una hora de conversación con Juan Neira, director de La Lupa, en la que repasó la actualidad de la ciudad y también la situación interna de la Corporación. «No han hecho propuestas», apostilló en alusión a Somos, Izquierda Unida y Ganemos, nueve concejales entre los tres, uno más que el PSOE, el partido de gobierno.

Abella niega la mayor. «Lo que hizo es mentir, negar lo que resulta evidente. Claro que hacemos propuestas, pero no se ejecutan por dos razones. La primera porque el PSOE no tiene la más mínima voluntad de negociar y la segunda, porque se niega a ejecutar aquellas que pese a su rechazo salen adelante con el apoyo de otras fuerzas de la Corporación, alguna incluso con el del PP, mediante la abstención. La alcaldesa v a a establecer en esta legislatura un récord de acuerdos plenarios incumplidos», sentenció.

Más de cien

Agustín Sánchez, único concejal de Ganemos, cuantificó en «más de cien» el número de propuestas formuladas por su partido «y el resto de las fuerzas del campo popular». Se referían al Plan de Movilidad, «por el que seguimos esperando», a la Facultad de Ciencias del Deporte, a la Escuela de Diseño o a los planes de empleo. «Todas tienen un común denominador, implementar un nuevo modelo de ciudad, algo que el PSOE no tiene. Tan solo ha sido capaz de desempolvar del baúl de los recuerdos proyectos que a día de hoy no son más que una raya en un plano», explica.

González y Abella también tocaron este punto. Consideran que las declaraciones de la alcaldesa relativas a las grandes infraestructuras, léase soterramiento ferroviario o nuevo acceso rodado al puerto, «no tienen el menor sentido. Parece que vive en un mundo diferente, en otro plano. La realidad es que no ha sido capaz de sacar adelante ni un solo proyecto, los únicos que parece que se van desatascando han sido auspiciados por otras instancias administrativas superiores, en ningún caso por la gestión del gobierno municipal. En cambio aquellos que sí dependen del Ayuntamiento continúan parados. Lo que hace la alcaldesa es vender como propias gestiones ajenas, apropiarse de ellas», rebatió la concejala de IU. Abella, por su parte, repara en que a lo largo de la entrevista la alcaldesa «no habla nada de sus responsabilidades, solo de temas en los que el Ayuntamiento no tiene capacidad de decisión».

El concejal de Somos se refirió por último al recientemente aprobado presupuesto municipal. «Se retrasó tanto por culpa de la desidia del PSOE, incapaz de alcanzar un acuerdo de mínimos. Presentamos dos propuestas acompañadas de informes técnicos y jurídicos relativas a las condiciones de trabajo de los trabajadores municipales externalizados y a las ayudas sociales, y ni siquiera las leyeron. Es el no porque no a todo», dice.

Y Llarina González, a la manifestación celebrada el día en que se hizo pública la polémica sentencia de 'La manada'. «La alcaldesa le quitó el micrófono de la mano a una representante feminista para soltar su propio discurso. Y cuando dicha representante pudo retomar la palabra y le reprochó que había que plasmar en hechos los acuerdos recogidos en 'Avilés libre de agresiones sexistas' volvió a arrebatarle el micrófono para acusar al movimiento feminista de no buscar el consenso y después se fue. Esa es su verdadera cara, no la de la alcaldesa víctima de una confabulación de los partidos de izquierda. Lo que pasa es que ya no cuela. La única responsable de que no haya acuerdos es ella», afirma.