García Arias pide la nulidad de las cuentas de Cartera de Inversiones Melca de 2015 Afirma que «ocultan información» mientras que los actuales gestores defienden su legalidad y le reprochan que su fin es dañar a la matriz J. F. G. AVILÉS. Martes, 19 junio 2018, 01:04

José Luis García Arias, fundador del Grupo Melca, solicita la nulidad de las cuentas de 2015 aprobadas por Cartera de Inversiones Grupo Melca en liquidación, la matriz, con posterioridad a que su exmujer y dos de sus tres hijos hiciesen valer su mayoría en la sociedad para cesarle como administrador único, relegándole a la condición de mero accionista. Sostiene que el balance «oculta información y no se adapta a la normativa», según defendió su abogado en la vista, celebrada ayer en el Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Gijón.

Los actuales gestores subrayan que dichas cuentas, «avaladas por el informe favorable de un auditor independiente», corresponden a un período en el que García Arias aún era el administrador único. A su juicio, «se ajustan plenamente a la normativa contable y muestran adecuadamente la situación de la sociedad». García Arias, aseguran, «impugna sus propias cuentas con el único objetivo de dañar a Cartera de Inversiones Melca», inmersa en proceso de liquidación, situación que no es extensible al resto de las empresas del grupo. También sostienen que la demanda «no tiene ninguna relevancia práctica».

La junta en la que se aprobaron se celebró en noviembre de 2016, fuera del plazo que marca la ley. García Arias, que la abandonó minutos después de su inicio, manifestó entonces que «las presentadas a aprobación por el liquidador -uno de los hijos que, junto a su hermana y la madre de ambos hicieron valer su mayoría para cesarle, no se corresponden con una empresa en liquidación. Vulneran el deber que le corresponde, que no es otro que liquidar». Los actuales gestores, por su parte, rebaten que si no fueron aprobadas en plazo en un junta anterior, a la postre suspendida, fue porque García Arias «no las había preparado, como era su deber».

Ambas partes mantuvieron ayer sus posturas en el juicio, al que no acudió a declarar la exmujer del fundador del grupo. El juez la ha llamado a declarar la próxima semana.