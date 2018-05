El gobierno defiende que este Plan del Casco Histórico es «tan ambicioso como los otros»

Primer paso en este tercer intento para que Avilés tenga aprobado un Plan Especial del Casco Histórico. El Pleno dio ayer el visto bueno inicial al documento lo que abre un nuevo periodo de información pública para la presentación de alegaciones. En el debate, el concejal de Urbanismo, Luis Huerga, defendió el documento asegurando que «no difiere en cuestiones importantes de los dos anteriores y es igual de ambicioso que ellos».

Precisamente por eso reprochó la abstención de ayer de los tres concejales de Izquierda Unida en el Pleno. «Este plan es heredero de aquel que se diseñó en un gobierno de coalición y siendo concejal de Casco Histórico un edil de IU, por eso me extraña el cambio de posición de Izquierda Unida, aunque ya poco me sorprende y menos en este Pleno», señaló el portavoz socialista.

Y es que minutos antes la portavoz de IU, Llarina González, había anunciado esa abstención reprochando que después del anterior apoyo al documento, que finalmente ha tenido que ser modificado por el informe realizado por la Comisión de Urbanismo del Principado (CUOTA), el equipo de gobierno socialista no hubiera informado a su partido de lo sucedido. «Los cheques en blanco se han acabado», dijo.

En los votos a favor de esta aprobación inicial estuvo el Partido Popular. Su portavoz, Carlos de la Torre, censuró lo que denominó «una pérdida de tiempo que ha hecho que hayan decaído dos de las actuaciones, pero son actuaciones individuales de la iniciativa privada en el casco histórico y no nos vamos a oponer a ellas».

Los no adscritos también dieron su respaldo, lo mismo que la concejala de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón. Aunque aclararon que no se trataba de carta blanca y que su sentido del voto podría cambiar a medida que avanzasen los trámites administrativos. Los ediles Ana Bretón y Constantino Álvarez no participaron, ni votaron, por intereses familiares en la zona.

Por su parte, el portavoz de Somos, David Salcines, recordó el voto en contra de su partido ya al anterior documento y afirmó que «el plan presenta las mismas carencias, incumple la normativa vigente y mantiene las mismas incertidumbres en cuanto a la viabilidad de algunas de las actuaciones».

Ayer también se aprobó el catálogo de protección de edificios y elementos arquitectónico que ahora se tramita de forma independiente, en este caso solo tuvo el voto en contra de Ganemos.