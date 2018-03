El gobierno mantendrá el despacho a los tres concejales no adscritos Luis Fernández Huerga reprocha al Partido Popular «que traslade a las instituciones sus problemas internos» F. DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 16 marzo 2018, 01:24

El gobierno municipal mantendrá el despacho previsto para los cuatro concejales no adscritos, según avanzó ayer el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Ramón Fernández Huerga.

Huerga recordó que los informes de la secretaría municipal señalan que los concejales no adscritos deben tener «los recursos mínimos para su actividad política», por lo que se les facilitará un despacho que podrán utilizar los cuatro concejales no adscritos (Juan Cuesta, Constantino Álvarez, Alfonso Araujo y Francisco José Zarracina, por orden de incorporación), además de un ordenador habida cuenta del alto grado de informatización de la gestión social.

«Los ajustes que se han hecho en la corporación municipal se encuentran dentro de lo que marca la ley. Debemos mantener un espacio mínimo para la actividad de los ediles. Lo que han perdido son los derechos de los que carecían por estar en un grupo municipal», apuntó.

«Es un lío del PP»

De esta manera, el portavoz del gobierno local desestimaba la petición del Partido Popular, que el pasado miércoles avanzaba que solicitará limitar al máximo el uso de recursos públicos por parte de los tránsfugas del Ayuntamiento.

«El Partido Popular no puede trasladar a las instituciones ni a los otros partidos sus problemas internos. La marcha de concejales es una tradición que el PP viene cumpliendo mandato tras mandato en Avilés», declaró Luis Ramón Fernández Huerga. El portavoz socialista lamentó que «sea el gobierno el que deba gestionar y resolver un problema que han generado ellos internamente».

La existencia de cuatro concejales no adscritos ha dinamitado la organización de comisiones y órganos de representación, ya que se debe mantener la representación proporcional sin generar una sobrerrepresentación de los cuatro concejales no adscritos. Estos tienen el derecho individual de acudir a cada comisión, lo que alteraría el sentido de los dictámenes que no reflejarían de manera exacta la estructura del pleno.

Para evitar esta situación, la secretaría del Ayuntamiento plantea la utilización del voto ponderado, que se estrenará hoy mismo en las comisiones convocadas de cara al Pleno de la próxima semana.