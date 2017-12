El grupo estadounidense The Rad Tras actúa esta noche en la Factoría Cultural

Los neoyorquinos The Rad Trads ofrecen a las nueve de la noche de hoy jueves un concierto en la Factoría Cultural. Su estilo que mezcla soul, jazz, swing, rock y blues pondrá el broche final a una temporada musical «con gran afluencia de público», según indica el Ayuntamiento.

The Rad Trads pondrá la nota internacional a esta temporada, tras las actuaciones de Los Deltonos y Los Brazos. Su estilo combina diferentes géneros musicales, en ocasiones englobados bajo el término 'música americana', que abarca desde el soul al jazz pasando por el swing, rock, blues y el folk. El grupo presentará su primer trabajo, 'We must call them Rad Trads' que vio la luz el año pasado. Ha tocado en 32 estados de su país y ahora está de gira por España.