Un grupo de intoxicados en AZSA lleva su reivindicación a la Eurocámara

Un grupo de intoxicados por mercurio en la factoría castrillonense de Asturiana de Zinc entregará hoy miércoles un en el Parlamento Europeo un manifiesto en el que relatan la situación que padecen desde entonces, reclaman atención médica especializada y una solución a su delicada situación sociolaboral. Con tal fin, se han desplazado a Bruselas seis trabajadores afectados integrados en la Asociación Asturiana de Intoxicados por Materiales Pesados y Agentes Químicos.

«No tienen nada que perder. Ya lo han perdido todo, y no van a tirar la toalla. El objetivo es dar a conocer su situación y conseguir que Glencore -matriz de AZSA- tome cartas en el asunto», manifiesta su portavoz, Dori Álvarez. El accidente tuvo lugar en noviembre de 2012 y afectó a 49 trabajadores de la subcontrata IMSA. Trece de ellos consiguieron la incapacidad total o parcial y según Álvarez, el resto «está abandonado a su suerte. Sufren graves secuelas que van a más y no están en condiciones de trabajar. Muchos cobran el salario social. La empresa incumple lo pactado, la mutua no les presta atención especializada y la que reciben del Principado es mínima», actitud que atribuye a «una estrategia cuyo fin es evitar la declaración de enfermedad profesional». AZSA, por su parte, sostiene que ha cumplido todos sus compromisos.

Al margen de la incapacidad laboral, su otra gran reivindicación es ser atendidos por toxicólogos, «los únicos médicos que pueden tratarlos de forma efectiva y establecer que, como es evidente, los síntomas que padecen son consecuencia de la intoxicación». Los que ahora les atienden «se niegan a firmar los informes porque no son especialistas. Ahí está la trampa». Mientras, sus secuelas «se van agravando y aparecen otras nuevas. Sufren Parkinson, depresiones crónicas, diabetes, ansiedad, insomnio, pérdidas de memoria y de piezas dentales, mareos, problemas de visión y de oído... El mercurio va a afectando a todos los órganos, incluso al cerebro», subraya la portavoz de la asociación.

El viaje a Bruselas, con una pernocta, está auspiciado por Podemos. El programa incluye visitar el Parlamento y una reunión con eurodiputadas del partido.