El Grupo Mota promete medidas para evitar molestias por la arena en La Folleca Los vecinos se concentraron ayer ante la cantera para pedir respeto y más seguridad. / MARIETA Los vecinos se concentran para pedir más medidas de seguridad que eviten que la arena llegue a las viviendas cercanas S. GONZÁLEZ AVILÉS. Sábado, 26 mayo 2018, 03:19

El Grupo Mota, propietario de la cantera de arena de La Folleca, se ha comprometido con los vecinos a llevar a cabo medidas que eviten los problemas de tierras en las viviendas cercanas. Desde hace meses los propietarios de las casas cercanas han venido denunciando ante el Ayuntamiento de Avilés y el Principado los problemas generados por la acumulación de arena.

Este compromiso se ratificó ayer después de que los vecinos de la zona decidieran concentrarse ante la cantera para pedir «respeto» y medidas de seguridad en la zona. «No queremos ir contra la empresa, que tiene sus licencias en regla, sino que pedíamos que se cumpla la normativa vigente, porque lo que estaban haciendo no era legal», indicaron los vecinos.

Fruto de sus escritos ante Medio Ambiente, el Principado inició un expediente sancionador a la empresa por superar la altura permitida en la acumulación de arena. «Hasta para contaminar hay que seguir unas normas», decían ayer los vecinos. Sus quejas tienen el origen en movimientos de tierras que hicieron que los caminos del barrio se llenaran de tierra, que se convirtió en barro con las lluvias pasadas. Además, fruto de estos movimientos toda la arena llegaba a las casas, entrando por ventanas y puertas. «Era insostenible. Ahora cuando deje de llover y esa tierra deje de estar húmeda volverán los problemas. Esperamos que el compromiso que nos hicieron llegar los gerentes de la empresa de verdad se hagan efectivos», suplicaban los afectados, que darán un voto de confianza al Grupo Mota, con quien se volverán a reunir en unas semanas para analizar las medidas tomadas.

Medio Ambiente sanciona a la empresa por la acumulación excesiva de arena

Este no es el primer encuentro con la empresa. «Uno de los vecinos se reunió con ellos, les expuso el caso, dijeron que harían algo pero al final no se hizo nada. A ver si esta es de verdad la vencida y podemos convivir sin problemas», indicaron los manifestantes, que no descartan seguir con las reivindicaciones si no se llevan a cabo las medidas acordadas.