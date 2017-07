«Me gustan las historias reales con detalles reales» La cantante mierense Paula Rojo. / LVA La artista y la Dixie Band interpretarán cuatro temas de su último trabajo en el concierto que hoy organiza la Cadena Dial en la pista de La ExposiciónPaula Rojo Cantante C. DEL RÍO avilés. Sábado, 8 julio 2017, 06:01

Paula Rojo y la Dixie Band han sido una de las últimas incorporaciones al elenco de artistas que, de la mano de la Cadena Dial, participan en la gira 'Déjate Llevar', que hoy llega a Avilés. En la pista de La Exposición, a partir de las 22 horas, la cantante mierense que se dio a conocer en el programa de televisión 'La Voz' interpretará sus canciones más recientes. Además de ella, actuarán Lorena Gómez, Conchita, Ventino y Lagarto. Paula Rojo confía en que el público disfrute esta noche tanto como ella ha lo ha hecho grabando su último disco, 'Un viaje en el tiempo'.

- ¿En qué va a consistir su actuación?

-Vamos a interpretar cuatro temas para presentar el nuevo disco. El concierto será un recorrido por la música española que imagino que reunirá a un público muy variado.

-¿Cómo está funcionando el disco 'Un viaje en el tiempo', que salió al mercado en mayo?

- Estamos muy contentos porque está gustando y está cosechando buenas críticas. Me siento muy orgullosa porque es el que más me gusta y con el que me siento más identificada.

-¿Esa ha sido la principal diferencia de editarlo fuera de una multinacional?

-Ha sido más trabajo, más incertidumbre, más inversión, más sacrificio, pero he podido hacer lo que he querido. He tenido absoluta libertad creativa y, cuando compones como lo hago yo, lo agradeces porque no solo metes en el disco los temas que tú quieres sino de la forma en la que quieres que suenen. El disco cuenta lo que yo he querido contar.

- ¿Y qué ha querido contar?

- Son historias de mi vida personal. Es la vida a través de mis ojos. Cuento cómo viví cosas que me pasaron y lo que he aprendido con ellas o lo que le ha pasado personas cercanas, que también me influyen. Hay decepciones y aprendizaje, una forma de ver la vida y las perspectivas que tengo puestas en ella.

- Siempre optimista.

- Sí. Intento dar siempre la vuelta a una historia aunque haya sido triste, que deje un 'regustillo' o una moraleja positiva. Creo que de sentimientos como nostalgia y la tristeza se puede sacar algo positivo.

-¿Cómo suenan sus canciones?

- Los temas suenan en el disco como sonaban en mi cabeza cuando los creé. Están grabados con la Dixie Band, que son mis músicos de siempre, somos como una familia, y por eso se nota mucha complicidad. El disco suena a nosotros, a la Dixie, porque yo soy muy 'dixie' aunque el reclamo sea Paula Rojo.

-¿Son sus discos sus diarios?

-Se podría decir que sí por el contenido personal que incluyen. En un diario normalmente incluyes muchas historias, pero en un disco tengo que concentrarlas porque no caben tantas. De pequeña tenía un diario porque siempre he escrito mucho. Ahora mis canciones sustituyen a ese diario. Escribo en cualquier soporte y lugar, donde cuadre.

-Defiende el poder de las historias sencillas. ¿Repara en lo que para otros pasa desapercibido?

-Creo que se peca de dejar pasar las historias más cotidianas y yo defiendo todo lo contrario. Está muy bien cantar al drama del amor, pero dramatizar por dramatizar no me gusta. Me gustan las historias reales, con detalles reales. Por ejemplo, cuando compuse 'Solo tú' para que mi hermano pequeño se durmiese. ¿Quién no tiene un hermano pequeño? ¿A quién no le gusta cantarle a su hermano? ¿Y por que nadie antes había compuesto un tema sobre esto? Porque no le damos importancia por lo cotidiano que es.

- ¿Cómo se presenta el verano?

- De gira y con trabajo. Sigo componiendo. Solo espero que mañana en el concierto lo pasemos muy bien y disfrutemos.