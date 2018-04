Huerga enmienda la plana al viceconsejero de Cultura y dice que el Niemeyer mantiene su fin

El secretario general del PSOE y portavoz en el Ayuntamiento de Avilés, Luis Ramón Fernández Huerga, enmendó ayer la plana al presidente de la Fundación del Centro Cultural Oscar Niemeyer y viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, al defender que el complejo cultural de la margen derecha de la ría mantenía sus principios de atraer turismo y divulgar la cultura en la ciudad. Fernández Huerga respondía de esta manera a un ruego de Ciudadanos en el que su portavoz, Carmen Pérez Soberón, preguntaba por las declaraciones de Vicente Domínguez y el director del complejo, Carlos Cuadros, en las que rechazan los principios fundaciones del centro cultural.

En su respuesta, Huerga eludía entrar en valoraciones sobre los comentarios de Domínguez y acudía a los hechos, «como que los principios acordados por el patronato siguen vigentes, ya que no se han modificado».

También destacó como las cifras de visitantes avalaban que el centro cultural era un motor para atraer visitantes después de la grave crisis sufrida en el pasado.

Huerga defendió el planteamiento de Cuadros de no buscar patronos estables ya que «en la actual coyuntura es mucho más sencillo lograr mecenazgos puntuales para actividades que un patrono estable en la Fundación».

No era la única cuestión relacionada con el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer que ayer se abordó en el pleno. Los concejales no adscritos veían como se aprobaba su moción en la que pedían que el Ministerio de Cultura aportarse 150.000 euros anuales a la entidad y que ésta iniciase un plan para captar patronos privados. En la votación se abstenía Ciudadanos y no participaba el PP, mientras el resto de formación respaldaba la enmienda.