La Iglesia se renueva desde Avilés La mayor parte de las nuevas vocaciones en Asturias salen de este arciprestazgo | La comarca es cantera de nuevos sacerdotes por el impulso de la pastoral juvenil, la parroquia de San Nicolás y las cofradías de Semana Santa RUTH ARIAS Domingo, 27 mayo 2018, 03:52

Asturias tiene 933 parroquias, pero el número de sacerdotes apenas llega a la mitad y, de esos, alrededor del 50% están jubilados. Las vocaciones escasean desde hace décadas, y no es infrecuente que algunos curas, especialmente en núcleos pequeños y zonas rurales, tengan a su cargo más de una decena de parroquias. Es el caso de Luis José Fernández, destinado desde hace tres años a Pola de Laviana, de quien dependen nueve.

Su situación, sin embargo, es algo diferente, sobre todo por razones de edad. Este castrillonense tiene 28 años y es el cura más joven de Asturias. De su misma generación son Ángel María Vilaboa, ordenado la semana pasada, y Juan José Blanco, arcipreste de El Acebo (Cangas del Narcea), todos ellos salidos del arciprestazgo de Avilés que, en los últimos tiempos, ha contribuido notablemente a paliar la escasez de sacerdotes y, sobre todo, a bajar la media de edad del clero asturiano, que supera los 65 años.

No son casos excepcionales. Hace ya tiempo que la comarca avilesina es la principal cantera de nuevas vocaciones de la diócesis asturiana, y quienes están dentro de ella tienen claros los motivos. «Yo tengo mi teoría, y tiene que ver con don Ángel Garralda, un sacerdote que en años muy convulsos ha sido muy fiel al magisterio de la Iglesia. San Nicolás ha sido una parroquia muy seria, con el impulso del colegio», explica el también avilesino José María Castro, ordenado hace seis años y actualmente capellán del colegio Montespiño, uno de los centros educativos de Fomento en La Coruña.

Pero no es la parroquia de San Nicolás el único motivo de que en Avilés surjan más vocaciones que en el resto de Asturias. «Ha sido una cantera grande, pero también pesan mucho la incidencia de los salesianos y el trabajo conjunto de los párrocos en la pastoral juvenil y las cofradías de Semana Santa», señala el arcipreste de Avilés, el reverendo Vicente Pañeda.

No le falta razón.Son raros los casos de seminaristas de la comarca que no están ligados a ninguna de las cofradías. De los más jóvenes, Vilaboa pertenece a los 'sanjuaninos', Blanco está ligado a la Dolorosa' u Fernández a la de Jesús Nazareno en Cudillero, de donde es oriunda la familia de su padre. Pero ese no es el único denominador común. «En general todos salimos de familias cristianas con una fe muy marcada», indica Fernández.

Quizás el caso más llamativo sea el de Juan José Blanco, ligado a San Nicolás. Su padre, Juan Antonio Blanco, se convirtió hace alrededor de dos años y medio en uno de los dos primeros diáconos seglares de la diócesis asturiana, y su madre trabaja en el colegio parroquial. Hay pocas familias tan marcadamente vinculadas a la Iglesia como la suya pero, en general, casi todas las nuevas vocaciones jóvenes surgen de entornos similares. «Hay una familia religiosa en casi todas las vocaciones, pero el caso de Avilés es particular y es un referente, porque el movimiento que tienen las parroquias en esta zona es muy difícil verlo en otras partes», señala Blanco.

No obstante, en el seminario aparecen historias personales muy dispares. «Estamos jóvenes vinculados a las parroquias, pero también gente que ha vivido experiencias muy fuertes y que ha encontrado aquí las respuestas, sobre todo en los casos de vocaciones más tardías», cuenta Vilaboa, que esta tarde preside su primera eucaristía en Santo Tomás, y que aún no conoce cuál será su primer destino como sacerdote. Él entró en el seminario a los veinte años, algo más tarde que otros jóvenes de su generación, porque antes estudió Informática. Tuvo sus dudas, que terminaron por disiparse. «Te preguntas quién relevará a los párrocos y, al final, acabas pro preguntártelo a tí mismo», cuenta. Y así llega «con ilusión y ganas de cambiar las cosas».

Impulso

La presencia de curas jóvenes se nota en las parroquias en las que recalan. Así, por ejemplo, en Pola de Laviana se han notado un impulso y un rejuvenecimiento importantes en los últimos dos años. No solo han llegado las nuevas tecnologías, sino que se ha recuperado la Semana Santa después de cincuenta años, se ha llevado acabo una fiesta de 'Holyween' en lugar de Halloween, y el grupo de jóvenes de la parroquia es cada vez más grande. «Cuando uno se cree lo que hace hacer creer a los demás», considera Fernández, que asegura que «cuando pones a Dios en el medio todo se revoluciona, a veces para mal, pero generalmente para bien».

Fernández, Blanco y Vilaboa, junto a David Álvarez, a punto de ordenarse fraile en Salamanca, son los rostros más jóvenes de la Iglesia asturiana, aunque hay también un importante número de sacerdotes en la cuarentena que también han salido de la comarca, como los hermanos López o los Panizo, Soler Castelblanc o Segundo Fernández.