«Lo importante es la candidatura de confluencia, no quién la va a encabezar» Tania González. / MARIETA «Tanto nosotros como otras organizaciones sociales y políticas tenemos muchas ganas de construir un gobierno del cambio» Tania González Candidata a la secretaría general de Podemos Avilés J. F. GALÁN AVILÉS. Domingo, 29 abril 2018, 03:05

La eurodiputada Tania González fue la primera en presentar su candidatura a la secretaría general de Podemos Avilés. El proyecto que abandera apuesta por unir a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE en una candidatura única de cara a las elecciones municipales de 2019 «para convertir a Avilés en una de las ciudades de referencia del cambio político en nuestro país».

-¿Qué ha cambiado en los ayuntamientos a los que se refiere?

-En primer lugar se ha puesto a las personas en el centro de la vida política. Lo estamos viendo muy cerca, en Oviedo. Allí se desarrollan políticas punteras en materia de cultura, de igualdad social y de género y de participación ciudadana.

«Condenamos el transfuguismo, pero lo que hay aquí es una lucha interna del PP»

-¿Estaría dispuesta a encabezar esa candidatura?

-Apuesto por una candidatura de confluencia social y política sin nombres, sin siglas, no tiene que ser una sopa de letras, y estoy dispuesta a trabajar hasta donde pueda en pos de que salga adelante. Lo importante es formarla, no quién la encabeza, y hasta entonces no será el momento de decidir si dar ese paso.

-Esos procesos suelen despertar recelos.

-Tanto nosotros como otras organizaciones sociales y políticas tenemos muchas ganas de construir un gobierno del cambio y no vamos a dejar que otras cuestiones menores se interpongan en el camino.

-En Madrid hay conflictos.

-Es cierto que se vivió una semana muy revuelta, pero lo importante es que en pocos días se ha llegado a un acuerdo para impulsar una candidatura que desbanque el nido de corrupción que lleva años gobernando la comunidad.

-Parece que Bescansa ha ofrecido un pacto a Errejón para desbancar a Iglesias.

-Desconozco el fondo del asunto, pero insisto, lo importante es que se ha llegado a un acuerdo para impulsar un cambio. Lo demás son detalles menores.

-Allí se habla de corrientes. ¿También las hay en Asturias?

-Aquí hubo dos candidaturas y ganó la de Ripa con un apoyo muy amplio, lo que refleja consenso. En todo caso, una vez cerrados los procesos todos vamos en el mismo barco navegando en la misma dirección.

-Ripa ha sido citado a declarar como investigado por una presunta agresión. ¿Debería dimitir si finalmente se formula acusación?

-Es una barbaridad fruto de una persecución política. Lo indignante es que un autobús de una organización ultraconservadora (hazteoir.org) que plantea propuestas contrarias a los derechos humanos circule libremente por las calles de nuestro país. Ripa estaba viendo lo que pasaba, no creo que vaya a ser sentenciado.

-¿Qué podría aportar como secretaria general de Podemos Avilés?

-La experiencia que he acumulado en estos cuatro años en el Parlamento Europeo y en distintos órganos de Podemos. Entiendo la política como una herramienta de transformación social y quiero contribuir a ese proceso desde Avilés.

-¿Renunciará a volver a ir en las listas europeas de Podemos?

-Lo que vaya a a hacer a partir de mayo de 2019 está por definir. De momento sigo trabajando en Bruselas con la vista puesta en Avilés, como siempre he hecho. Por ejemplo, hemos trasladado a Europa el problema de la contaminación y el de los intoxicados por mercurio

-¿Cuál sería su primera decisión como secretaria general?

-El objetivo más claro es impulsar esa candidatura de confluencia política y social abierta en la que participen todas las personas que quieran impulsar un cambio en nuestra ciudad. Avilés tiene un gran potencial, ofrece muchas posibilidades que están siendo desaprovechadas por unas instituciones públicas sin dirección, ni ideas ni proyecto de futuro, por lo que someten a la ciudad a una situación de inmovilismo. No nos pueden dar a escoger entre trabajo y salud.

-¿A qué oportunidades se refiere?

-Queremos potenciar la industria verde para generar empleo, construir una ciudad que cuide a su gente y a su cultura y que no sustituya el empleo estable por la precariedad a base de privatizar los servicios públicos. Si hablamos de patrimonio hay muchos puntos negros, como el abandono del parque de Ferrera. Tenemos una zona rural muy desaprovechada, desconectada del núcleo principal, en la que se podrían llevar a cabo sendas verdes. Vemos que desde el Ayuntamiento se vende humo con grandes proyectos tecnológicos que no llegan, que no se atiende a los barrios y que no se profundiza en la idea de comarca. También hay mucho que hacer en materia de igualdad de géneros.

-Sobre la mesa está la Ronda Norte y el soterramiento ferroviario.

-La Ronda Norte supondría crear una barrera estructural. Para mí es una barbaridad. Aprovechar el soterramiento ferroviario para incluir en él la carreta, como propone el prestigioso arquitecto Enrique Balbín, me parece mucho más razonable.

-¿Qué papel jugaría el Niemeyer en su proyecto de ciudad?

-Me gustaría que la ciudadanía lo sintiese como algo propio, que pudiese participar más, que los artistas locales pudiesen utilizarlo como un gran centro de exposición. Somos una ciudad de referencia en el teatro, tenemos un gran conservatorio y una escuela de arte, pero sin embargo para hacer un mural en una fachada se han gastado 60.000 euros en contratar a alguien que ni siquiera conocía Avilés. Creemos que lo de fuera es mejor, cuando en realidad lo que hay que hacer es impulsar lo de aquí, como se hizo en Oviedo. Allí con 40.000 euros se pintaron muchos murales, y los hicieron artistas locales. Sí, el Niemeyer es una referencia, pero es necesario apoyar a los creadores locales.

-¿Apoya la oficialidad?

-Estoy a favor de que la gente de Asturias pueda expresarse en la lengua en la que se sienta más cómoda. Hablamos de un derecho, y los derechos no tienen que pasar por las urnas, pero tampoco me opondría a un referéndum.

-¿Está a favor de aplicar el pacto antitransfuguismo en Avilés?

-Nuestro código ético lo condena. El transfuguismo no debería tener cabida en las instituciones, pero en el caso de Avilés a lo que asistimos es a luchas internas del PP.

-¿Qué resultados extrae de la comisión del agua?

-Hace unos años 20.000 personas se opusieron con su firma a la privatización del agua, y ahora nos encontramos ante una posible situación de corrupción. De aquellos polvos estos lodos. El PSOE debería de clarificar de una vez lo que ha pasado.

-¿Qué balance hace de la actual legislatura a nivel local?

-Lo dicho, un gobierno sin ideas y sin rumbo que somete a la ciudad al inmovilismo. No ha cumplido nada de su programa.