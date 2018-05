IU insiste en que estudiar soterrar la Arteria es «un ejercicio de responsabilidad»

Izquierda Unida insistió ayer en que la propuesta que presentó junto a Somos y Ganemos para que se estudie por parte del Ministerio de Fomento soterrar la Arteria del Puerto «es un ejercicio de responsabilidad política». Volvió a decir que «estamos cansados de tantos retrasos -que atribuyó al PSOE-, lo que queremos es evitar nuevos retrasos por alegaciones por no incluir una opción viable dentro del estudio, por eso creemos que lo más sensato es estudiar todas las alternativas viables».

La portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Llarina González, se refirió nuevamente a la ausencia de diálogo del PSOE con la oposición. «Entendemos que una decisión tan importante para la ciudad requiere de un trabajo político previo por parte del gobierno que no existió. Es necesario reunir a los grupos de la oposición, debatir con ellos, presentar las diferentes alternativas y dar la opción a proponer ideas para este proyecto». Para González, el hecho de que su moción fuese apoyada por los no adscritos y la concejala de Ciudadanos demuestra que «el gobierno no hizo su trabajo previo». Su opinión es que «el gobierno quiso apresurarse a sacar titulares favorables, pero se olvidó de contar con una parte fundamental, el resto de los grupos municipales».