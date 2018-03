IU insta al Principado a intervenir en el conflicto Montrasa Maessa Gabriela Álvarez, Ramón Argüelles y Ricardo Martínez. / ÁLEX PIÑA C. R. AVILÉS. Miércoles, 21 marzo 2018, 05:07

El coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles, instó ayer al Principado a «dar un paso adelante» y solucionar el conflicto de los trabajadores de Montrasa Maessa. Argüelles anunció que preguntará próximamente al consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, acerca de los trámites que se han realizado al respecto.

Argüelles lamentó que «no se haya solucionado la situación» a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha fallado que la empresa obró de mala fe y que tiene que readmitir a los trabajadores.

El presidente del comité de empresa, José Ricardo Martínez, solicitó al Principado que «desatasque» el conflicto, al igual «que hizo con otros». Actualmente, Montrasa «paga en casa» y así «se está incumpliendo la ocupación efectiva», ha criticado. El conflicto afecta a 31 familias que desde hace dos años sólo han cobrado cinco meses.

«La empresa tiene tres días para readmitir a 26 trabajadores, pero ha dicho que tendrá que hacer un ERE porque si no tiene que liquidar la empresa. En total son 108 despidos», explicó. Martínez pidió que se cumplan los acuerdos de Oviedo. «Que se nos recoloque o que Alcoa nos contrate, ¿Por qué ha contratado a gente y a nosotros no? No lo entendemos», concluyó.