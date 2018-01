'Interrupted' agota las entradas del primer Off Niemeyer del año Un momento de la representación de 'Interrupted'. / JESÚS BLESA La comedia, nominada al Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación, llenará la sala Club del centro este sábado E. F. AVILÉS. Miércoles, 17 enero 2018, 02:21

Este sábado, a las 20.30 horas, la irreverente y original comedia 'Interrupted', de la compañía Teatro en Vilo, será la encargada de arrancar el Off Niemeyer de 2018, y lo hará colgando el cartel de 'No hay entradas'. La obra, nominada al Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación, está inspirada en el estallido de la burbuja de seguridad y bienestar en la que ha vivido una buena parte de la población española hasta no hace muchos años.

De una manera divertida, esta comedia representa como una vida perfecta puede convertirse en un infierno de la manera más inesperada. Durante los 65 minutos que dura la representación Anabel, la protagonista de la historia, una mujer de éxito, perderá el control de su vida hasta sumirse en un absurdo caos.

La compañía responsable de 'Interrupted', Teatro en Vilo es una empresa internacional de espectáculos, afincada en Madrid y fundada en Londres en 2012, que funciona como un colectivo itinerante que sirve de plataforma para colaboraciones internacionales e interdisciplinares entre creadores de escena, artistas e investigadores de todo el mundo.

La obra forma parte de la programación teatral del Centro Niemeyer, ofrecida de manera conjunta con el ayuntamiento de Avilés en el marco de 'escenAvilés'.