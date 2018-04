La inversión en el parque de Bomberos permite subir los sueldos pero no aumentar efectivos Los Bomberos de Avilés cuentan, desde el año pasado, con una nueva autoescalera cuya inversión ascendió a 700.000 euros. / JOSÉ PRIETO El Ayuntamiento de Avilés aportará este año 1,1 millones de euros con cargo al convenio con el Principado frente a los 305.052 euros que deberá afrontar Castrillón SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Jueves, 19 abril 2018, 04:40

La inversión avilesina en el parque de Bomberos de Avilés crecerá un 2% este año tras el acuerdo llegado con el Principado por parte de los cinco consistorios que forman parte del convenio para el servicio. El Ayuntamiento deberá abonar 1.150.297 euros para hacer frente al coste del servicio en el municipio, tal y como se desprende de lo informes de balance del ejercicio anterior. Este aumento del presupuesto no implicará cambios sustanciales en el trabajo diario de la base, que tampoco verá aumentada su plantilla hasta el total de los efectivos que le corresponden, que están fijados en 32 frente a los treinta con los que cuenta.

El 31 de diciembre de 2018 es la fecha límite que recoge el convenio que fija la prestación del servicio de bomberos para que la plantilla se cubra completamente, según el texto firmado en febrero del año pasado. Este acuerdo fija para Avilés una dotación de 32 efectivos, de los cuales dos plazas aún no se han cubierto y seguirán sin hacerlo a lo largo de este año debido a la prórroga del presupuesto autonómico.

«El convenio refleja esa cifra, pero no parece probable que se pueda aumentar dado que no hay cuentas aprobadas en el Principado. Aunque lo ideal sería tener a todos los efectivos trabajando», matizó ayer Luis Fernández Huerga, representante del Ayuntamiento de Avilés en el convenio de Bomberos. Aunque no se vayan a incorporar efectivos si se hará frente a la mejora salarial de la plantilla actual, fijada en el 1,5%.

El presupuesto de Castrillón se congela al estar por encima del coste real del servicio

Los cinco ayuntamientos que deben pagar por el servicio de Bomberos al Principado (Avilés, Langreo, Mieres, Siero y Castrillón) ya han mantenido un par de reuniones con los responsables del gobierno regional para acordar las cuotas antes de la renovación del convenio, que tendrá carácter bianual. En estos encuentros también se ha acordado que Castrillón (el otro concejo que se sirve de la base avilesina y que excede de los 20.000 habitantes) congele su inversión, que asciende a 305.052 euros, en lugar de incrementar el 2% previsto.

Esta decisión se ha tomado en base a los informes del coste real del año pasado. Así, estos documentos cifran en 1.795.817 euros el gasto en el parque de Bomberos, de los cuales 1.206.527 euros corresponden a Avilés, mientras que otros 286.820 euros a Castrillón. Estos dos concejos son los únicos de la comarca que pagan por el servicio debido su número de habitantes.

«Primero se planteaba que los cinco subiéramos el 2%, pero en nuestro caso ya estamos pagando por encima de lo que deberíamos por lo que consideramos que no era una decisión justa. Al final llegamos a un entendimiento y nosotros congelaremos el presupuesto y los demás lo aumentarán ya que todos pagan menos de lo que está fijado en el coste real», explicó la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, que añadía que «los informes técnicos municipales ya estaban advirtiendo que no estaba justificado que paguemos por encima del coste. Menos aún si aumentábamos el 2% que ellos ponían sobre la mesa ya que esa cuota subiría a los 311.000 euros este año».

Inversión regional

El coste de la base local se fija en base al número de salidas, la población del concejo y el coste de las intervenciones. A las cuantías abonadas por Avilés y Castrillón han de sumarse otros 302.468 euros que aporta el propio Principado por los municipios de la comarca que tienen menos de 20.000 habitantes y que no tienen que incluir el servicio en sus correspondientes cuentas anuales. Así, el coste de Gozón sería de 119.146 euros, el de Carreño de 118.507 euros, el de Corvera (que solo computa un cuarto de su población) es de 54.292 euros, mientras que el de Illas es de 10.521 euros.

El parque da servicio a un total de 127.974 habitantes de seis municipios. En los informes anuales también se aportaron los datos correspondientes al coste por habitante, que es de 15,17 euros en Avilés y de 12,75 en Castrillón.

Aumento en 2019

Al tratarse de un convenio a dos años la subida del 2% prevista para el consistorio avilesino se mantendrá en el 2019, por lo que el próximo presupuesto, el Consistorio deberá contemplar un gasto de 1.173.303 euros.

Aunque en las dos reuniones celebradas se ha llegado a un acuerdo entre los seis miembros de la mesa, todas las cantidades deberán ser ratificadas en el futuro en el texto del nuevo convenio, que deberá sacarse de forma individual a información y ser publicado en el Boletín Oficial del Principado.