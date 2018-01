Iris Suárez encuentra donante de médula Carlos Suárez, Iris Suárez y Ana Trelles. La niña avilesina, que se encuentra ingresada en el HUCA, necesita un transplante para hacer frente a la leucemia linfoblástica aguda infantil que padece L.V. Lunes, 15 enero 2018, 14:04

La familia de Iris Suárez recibió esta mañana la mejor de las noticias, ha aparecido un donante de médula compatible con la niña. La joven, de catorce años, necesita una transplante para hacer frente a la leucemia linfoblástica aguda infantil que pacede desde hace año y medio.

La oncóloga del HUCA, donde permanece ingresada para recibir su tratamiento, fue quien les dio la noticia sobre las 13 horas. "Aún no me lo creo. Son muy buenas noticias porque encima es compatible cien por cien, son prácticamente iguales", comenta Ana Trelles, madre de Iris. El transplante no será inmediato sino que será necesario someter a la pequeña a nuevas dosis de tratamiento antes.

"No sabemos nada del donante, pero eso es lo menos importante ahora. Solo con saber que es de la mejor calidad nos es suficiente. Estamos todos muy contentos", recalca la madre.