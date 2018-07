Iris Suárez recibe hoy el transplante Iris Suárez, ingresada en el HUCA. / LVA La niña avilesina lleva varios días ingresada preparándose para la operación RUTH ARIAS AVILÉS. Miércoles, 4 julio 2018, 02:33

Lleva ingresada desde el lunes de la semana pasada preparándose para esta operación, un momento muy deseado por sus padres y amigos pero del que ella aún no es muy consciente. Iris Suárez, la pequeña avilesina enferma de leucemia linfoblástica infantil, recibirá hoy el transplante de médula que necesita para comenzar a superar su enfermedad, que la mantiene alejada de su vida habitual desde hace meses y sometida a unos agresivos tratamientos de quimioterapia.

El donante apareció a mediados de enero, y se convirtió en el auténtico regalo de Reyes para la familia. Se trata de un donante compatible casi al cien por cien, por lo que están «muy esperanzados» de que las cosas vayan a salir bien, explica Ana Belén Trelles, la madre de Iris.

Hasta ahora, sin embargo, las cosas no han sido fáciles. Iris ha pasado por momentos duros y complicados, y aún ayer se encontraba «cansada y revuelta». La niña padece además síndrome de Down, por lo que su familia ha preferido no explicarle lo que le ocurre, que para ella sería difícil de entender, así que Iris solo sabe que está «malita». Tampoco sabe muy bien que lo que le ocurrirá hoy puede hacer que su enfermedad de la vuelta y comience otro proceso, el de recuperación.

A lo largo de todo este tiempo ha habido muchos altibajos. Los tratamientos le han dejado en ocasiones las defensas muy bajas e Iris ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones en el HUCA desde que en diciembre de 2016 le fue diagnosticada la leucemia, después de pasar una dura noche en el servicio de Urgencias del San Agustín. De allí fue derivada al HUCA, donde les confirmaron el diagnóstico, y desde entonces todo ha sido entrar y salir del hospital.

Ahora, por fin, la familia comienza a ver la luz, con la esperanza de que hoy todo salga bien y todos los malos tragos que ha pasado Iris comiencen a verse ya como algo del pasado que se empieza a superar.