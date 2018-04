Un cantante avilesino, a las puertas de 'Factor X' Iván Arrimada, junto al presentador Jesús Vázquez. / I. A. Iván Arrimada llegó al cásting final junto a doscientas personas, pero su versión de Los Suaves no convenció a Risto Mejide y a Laura Pausini ALBERTO SANTOS AVILÉS. Viernes, 20 abril 2018, 04:04

«No nos ha llegado». Con esa frase corta, pero contundente, se frustraba el sueño del avilesino Iván Arrimada en el veredicto del jurado del programa televisivo 'Factor X'. Esas palabras salían de la garganta de, entre otros, Risto Mejide o Laura Pausini, aunque también había personajes destacados de las emisoras de radiofórmula de España. «Nadie lo entendía, incluso la gente del programa me lo decía, que no sabían por qué no había pasado la elección», aseguraba ayer el cantante a LA VOZ.

Era su consuelo tras la satisfacción de haber ido superando pruebas entre las 50.000 personas que se habían apuntado al cásting en la página web del programa televisivo, que luego se redujeron a 10.500 en la prueba en la que participó el avilesino el 10 de enero en Madrid, para salir finalmente doscientos aspirantes a entrar en la fase final. Su participación fue emitida el pasado miércoles en las plataformas televisivas y digitales de 'Factor X' y Telecinco dentro de los contenidos extra en esta nueva edición que se estrenó en semanas pasadas.

Fue una canción de la mítica banda Los Suaves, 'Dolores se llamaba Lola'. El resultado llegaba tras la interpretación en forma de cuatro 'no' del jurado, pero ese trago amargo no ha hecho más que animar a Arrimada a participar en más concursos similares «con más ganas aún después de lo lejos que he llegado en esta primera vez».

Este cantante de 36 años de edad, avilesino de adopción (nació en León y se trasladó a vivir a Asturias a los 17), fue cocinero hasta hace muy poco tiempo y desde hace dos años participa en conciertos y espectáculos musicales por toda la región, en especial en Avilés. Quienes quieran disfrutar de su talento pueden verlo actuar en el hotel del Parque Empresarial Principado de Asturias, además de dar conciertos en toda la comarca, tanto en locales como en fiestas veraniegas.