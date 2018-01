Jardín de Cantos urge reponer las bombillas fundidas Aspecto que presentaba en la tarde del miércoles la Travesía de la Iglesia, en el Nodo. / LVA C. R. AVILÉS. Viernes, 5 enero 2018, 01:30

La Asociación de Vecinos de Jardín de Cantos pidió ayer al Ayuntamiento la sustitución de las bombillas fundidas en numerosas farolas del barrio. El número es tan elevado que hay calles que estos días están completamente a oscuras tanto en este barrio como en el del Nodo.

Sergio Sanzol, presidente de la asociación, contactó con el concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Miguel Ángel García Balbuena, para trasladar una situación que inquieta a los vecinos. «Esto no es la calle de La Cámara. Si no avisamos, no se enteran de que aquí no tenemos luz porque no viene nadie. De ahí que se hayan acumulado tantas bombillas fundidas», explicó Sanzol que delimitó el problema a la Travesía de la Iglesias, en el barrio del Nodo, y a la de Camino Viejo a Pravia.

La presidenta de la asociación de vecinos del Nodo, Andrea Rodríguez Gándara, aseguró que había habido un problema ya resuelto una semana atrás.