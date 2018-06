Las Jornadas del Cómic contarán este año con Sean Chen y Bernard Chang Uno de los puestos de las Jornadas del Cómic. / MARIETA Se incorporan a una lista de autores entre la que también figuran Gabriel Hernández Walta, Mamen Moreu, Carlos Pacheco o Álex Sierra R. D. AVILÉS. Domingo, 1 julio 2018, 02:31

El festival Celsius 232 de fantasía, terror y ciencia ficción comenzará en unos días y el programa está prácticamente cerrado. Al mismo tiempo, las Jornadas del Cómic dl próximo mes de septiembre, que se celebrarán entre los días 11 y 15 van sumando nombres. Los últimos en conocerse han sido los de Sean Chen y Bernard Chang. Ambos estarán en Avilés este año por primera vez.

Chen mundo del cómic dibujando en Valiant su título estrella X-O Manowar, del que saltó a otros títulos importantes de la compañía como 'Harbinger', 'Rai' o 'Bloodshot', hasta que llamó la atención de Marvel que le encargó ser el dibujante regular de la serie de 'Iron Man' cerca de tres años, así como de dibujar otras cabeceras importantes como 'Elektra', 'Lobezno', 'Nova', 'Los 4 Fantásticos', 'Avengers Academy' o la serie limitada 'X-Men: El Fin' o el cómic de 'Pacific Rim'.

Chang, por su parte, comenzó también en Valiant, donde ganó el premio al mejor debutante y fue elegido por Wizard como uno de los diez mejores dibujantes por 'The Second Life of Dr. Mirage'. Pasó también a Marvel, donde dibujó a algunos de sus personajes más importantes, como 'Cable' o 'X-Men' antes de ir a DC Comics donde realizó cabeceras como 'Wonder Woman' o 'Superman'. Se suman a una lista en la que se encuentran ya Mamen Moreu, Goran Sudzuka, Gabriel Hernández Walta, Álex Sierra o Carlos Pacheco.