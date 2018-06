«Os echo de menos, sois mi familia» Montoto, en el centro, acompañado de otros párrocos ayer en la iglesia de Santo Tomás. / MARIETA José Antonio González Montoto recibe el cariño de Sabugo en la celebración de sus bodas de oro como párroco J. F. GALÁN AVILÉS. Lunes, 18 junio 2018, 01:58

José Antonio González Montoto recibió ayer el cariño de los que hasta hace nueve meses fueron sus parroquianos. Era el día de sus bodas de oro, el cincuenta aniversario de su ordenación. «Gracias por participar en esta fiesta, mi familia sois vosotros», manifestó durante su breve homilía a los feligreses que llenaban la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery.

Junto a él cooficiaron la misa, a la una de la tarde, otros siete sacerdotes: Ángel Fernández Llano, Rafael Santos, Víctor Gaínza, Antonio Ruiz, José Antonio García, Vicente Pañeda, arcipreste de Avilés, y Reineiro Rodríguez 'Nello', su sucesor al frente de la parroquia. También tuvo palabras de agradecimiento para ellos, «para todos los sacerdotes que como yo han dedicado tantos años de su vida al sacerdocio y para los que están dispuestos a hacerlo». Montoto recordó su etapa como párroco en Santo Tomás de Cantorbery. «Fueron ocho años y ocho meses menos dos días en los que he disfrutado de vuestro camino. Claro que os echo de menos, pero soy una persona feliz». También les solicitó su ayuda «para transmitir el mensaje de Dios» a la vez que pidió «perdón de corazón a todos aquellos que un día se encontraron con un cura enfadado. He aprendido de Santo Tomás de Cantorbery a no callarme ante los poderes fácticos».

Nacido en Caravia en 1940 y licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, Montoto se trasladó a la comarca de Avilés junto a su familia siendo aún un niño, primero a Piedras Blancas y posteriormente a Avilés. Estudió en el instituto Carreño Miranda y se formó como sacerdote en el Seminario de Oviedo.

Fue nombrado párroco de Santo Tomás de Cantorbery en 2009 por el entonces arzobispo de Oviedo Carlos Osoro y cesó como tal el pasado 17 de septiembre por decisión del actual arzobispo, Jesús Sanz Montes, que le encomendó la dirección de la Casa Sacerdotal en Oviedo, donde oficia misa a diario, y le nombró delegado episcopal del clero. Era el punto final a su segunda etapa pastoral en Avilés. La primera se remonta a 1968, cuando nada más tomar los hábitos sirvió como coadjutor en San Nicolás, ya con Ángel Garralda como párroco.

Una vez terminada la misa, Montoto recibió personalmente el cariño de numerosos fieles durante un besamanos que se prolongó más de cuarenta minutos para disfrutar después de una comida en compañía de feligreses, sacerdotes y familiares a la que acudieron más de cien personas.