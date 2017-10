José Cueto y La Cámara, las calles en las que más multas se ponen José Cueto. Es la calle en la que más actúa la grúa, con 55 retiradas de vehículos de media en los últimos años. Se ponen además una veintena de cepos anuales mientras que se denuncian 1.630 infracciones. / MARIETA Cada año, la Policía Local registra una media de 34.500 infracciones y la grúa se lleva tres millares de vehículos RUTH ARIAS AVILÉS. Domingo, 1 octubre 2017, 03:42

Quizás sea por la cercanía a la Jefatura de la Policía Local y al depósito municipal de vehículos, situados ambos en José Cueto, pero esta es la calle en la que más actúa la grúa y también en la que más cepos se ponen. Una vía céntrica, muy transitada, en la que el estacionamiento está regulado y es de pago y que, además, es ancha en varios de sus tramos, un aspecto que aprovechan muchos conductores para dejar sus vehículos en doble fila. Aparcar saltándose la norma es, sin embargo, una tentación muy cara que, a tenor de las estadísticas, sería aconsejable evitar, ya que cada año acaban en el depósito una media de 55 coches aparcados en esta calle y otra veintena inmovilizados con un cepo.

José Cueto encabeza el ranking de las vías en las que las grúa más trabaja. Solo en los últimos cinco años se llevó 276 vehículos al depósito de La Exposición, la gran mayoría por estacionar indebidamente, especialmente por hacerlo sin el correspondiente ticket de la ORA o por tenerlo caducado.

No es la calle, sin embargo, en la que más infracciones de tráfico se cometen, pero José Cueto no anda muy abajo en el listado. Está en segunda posición. Sólo en el pasado 2016 se denunciaron 1.945 infracciones en esta vía, aunque la media de los últimos años es algo más baja: 1.639 multas interpuestas por un sinfín de razones.

Rebasar el tiempo máximo de la ORA es el principal motivo de denuncia, pero hay una amplia variedad. Muchos conductores avilesinos también caen en otros «vicios» como aparcar sin ticket, en lugares prohibidos reglamentariamente, estacionar sobre las aceras, en las zonas de carga y descarga... El aparcamiento está en el origen del 88% de todas las denuncias que cursa la Policía Local, tal como se puede extraer de sus últimas memorias. De acuerdo a los datos del último año, de un total de algo más de 37.000 infracciones detectadas en el concejo por los agentes, menos de 4.000 eran por causas diferentes. Fuera del estacionamiento, el exceso de velocidad es el motivo más común de denuncia, pero sus cifras están muy alejadas y solo suponen el 2,5% del total de incumplimientos.

José Cueto es donde con más intensidad se mueve la grúa, pero el dudoso honor de ser la calle en la que más infracciones se comenten lo tiene La Cámara, donde cada año se sorprende a 2.110 conductores saltándose alguna de las leyes. Aunque es peatonal en su primer tramo, soporta un tráfico intenso a partir de la plaza de La Merced, y es un lugar muy 'goloso' para tratar de encontrar hueco para dejar el coche. Algunos años han sido especialmente intensos en lo que a multas se refiere, caso de los dos últimos, en los que se superaron las 2.500. En 2016, además, La Cámara fue además la vía en la que se registraron más accidentes de tráfico, algo que no suele ser habitual en las estadísticas de la Policía Local de los últimos ejercicios.

Por norma general, las calles en las que más infracciones se cometen y aquellas en las que los conductores que no cumplan las normas tienen un mayor riesgo de tener que acudir al depósito a buscar su coche son las mismas. Suelen ser vías de considerable longitud, anchas, en zonas céntricas y con un nivel considerable de tráfico, aunque no siempre se cumplen todas esas condiciones. Juan XXIII, por ejemplo, donde el tránsito de vehículos no es tan abundante como en La Cámara o José Cueto, ocupa un lugar privilegiado en estos listados. En esta vía cada año se producen una media de 1.252 infracciones anuales, la grúa se lleva 39 vehículos y se colocan once cepos.

San Agustín y Los Telares

Entre las calles más conflictivas están otras como la avenida de San Agustín, que también aparece reiteradamente en todos los listados, lo mismo que Fernández Balsera, Severo Ochoa, la calle del Muelle, la Muralla o la avenida de Los Telares. Solo esta última se aleja del centro. Allí destaca la actividad de la grúa, con unas 34,4 retiradas anuales de vehículos y una decena de cepos. Los Telares no destaca especialmente por un elevado número de infracciones, pero sí por ser una vía fundamental en el tráfico de entrada y salida a la ciudad, donde cualquier vehículo estorbando el paso puede causar importantes problemas de retenciones, motivo por el que los agentes deben ser más estrictos y la grúa actuar más rápido.

El número de vehículos que va al depósito se ha mantenido estable, aunque con oscilaciones, en los últimos años, rondando los tres millares de intervenciones. Los cepos colocados, sin embargo, son más variables. El año pasado se pusieron, por ejemplo, en un total de 417 vehículos, una de las cifras más elevadas de los últimos ejercicios.

Los guarismos son elevados, y dicen que en Avilés se superan ampliamente las 30.000 infracciones de tráfico anuales. Pese a todo, tres de cada cuatro de las multas que se ponen en la ciudad tienen una fácil solución. Si los conductores quieren evitarlas no tienen más que acudir puntualmente al parquímetro a sacar su ticket de la ORA antes de que este caduque y, por supuesto, no dejar el coche en zona azul o verde sin el distintivo de pago bien visible, lo mismo en la céntrica calle de La Cámara que en cualquier otra, porque ninguna está exenta de multas, ni de que pase la grúa y se lleve el coche, ni de que le pongan a uno un cepo.