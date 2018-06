«La industria también fue un 'satélite' que cayó en Avilés»

'Fervor de Metrópoli', la exposición de José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía 2010, se inaugura hoy en el Centro Niemeyer.

-¿Qué es 'Fervor de Metrópoli'?

-Fue una petición de mi galerista en Sao Paulo. El guion comenzaba con la primera casa considerada modernista, del arquitecto Gregori Warchavchik en 1929. A partir de ahí descubrimos la obra de otros arquitectos con Oscar Niemeyer como columna vertebral.

-El proyecto es de 2010.

-Primero fue una exposición en una pinacoteca de Sao Paulo y luego el Ministerio de Cultura de Brasil editó una publicación. La embajada de Brasil en España ofreció después una itinerancia por el país para dar a conocer la arquitectura de Brasil y ellos mismos sugirieron empezar en el Centro Niemeyer, en Avilés. Es Niemeyer dentro de Niemeyer, súper interesante.

-¿Alguna diferencia con la exposición de Sao Paulo?

-Hemos aprovechado para incorporar alguna de las fotos del centro avilesino durante las obras. Unas pertenecen a la colección Masaveu, para la que tuve la suerte de trabajar.

-¿Es usted un enamorado de Brasil? Trabaja mucho allí.

-En un mundo globalizado, en el que tienes tantas posibilidades de dirigir la atención o tus esfuerzos como artista, un día tuve la suerte de aterrizar en Sao Paulo, una ciudad con veintitantos millones habitantes que, en una escala diferente, me recuerda mucho a Madrid. No es tan coqueta como Río o como en España puede ser Barcelona, que visualmente son seductoras, pero tienen un caos encantador, una belleza que exige un pequeño esfuerzo. Solo conozco una pequeña parte de un país que tiene una gran responsabilidad en tanto que atesora una de las grandes reservas naturales del mundo. Como artista me ofrece mucho trabajo y motivos de reflexión.

-¿Por ejemplo?

-La arquitectura son las huellas que deja el ser humano en su paso por este mundo. Las que hemos visto y capturado en Sao Paulo y Brasilia hablan y nos dan pistas sobre esa cultura refrescante, estimulante, sobre todo para los europeos, que llevamos una mochila muy pesada con nuestra historia, que es muy vieja. Allí te liberas. Brasil me ofrece el vigor y la energía que no encontraba en Occidente.

-La arquitectura es volumen. ¿Cómo lo gana en el plano bidimensional de la fotografía?

-No hago retratos de edificios. Capturo sensaciones, emociones y reflexiono sobre espacios, qué ha pasado allí o para qué se ha construido. La arquitectura es para mí una utopía. Es la manifestación de los sueños y las necesidades del ser humano.

-¿Qué destacaría de la obra de Oscar Niemeyer?

-Me interesa mucho su mirada al pasado con la vista en el futuro. El uso que hace de la tradición ancestral y primitiva. Por ejemplo, la cúpula de su centro avilesino está inspirado en las chozas de las tribus amazónicas. También me gusta la elasticidad que le da al hormigón, un material tan duro que él convierte en poesía.

-Hubo quien dijo que en Avilés no terminaba de 'pegar' del todo...

-Sí, lo sé, que era como un satélite aterrizado allí. Antes cayeron otros satélites, como las fábricas que transformaron toda la economía de la ciudad. El Centro Niemeyer representa un cambio de ciclo, de la nueva dirección hacia la que ha girado la ciudad.