El joven que agredió e intentó violar a una mujer en Bustiello seguirá en prisión Zona de la calle de El Roble de Bustiello en la que se inició la agresión a M. C. Z. C.. / MARIETA La Audiencia y la Fiscalía desestiman la petición de su familia por el riesgo de fuga, la gravedad de las penas a las que se enfrenta y los hechos que corroboran la denuncia ALBERTO SANTOS AVILÉS. Miércoles, 18 abril 2018, 04:17

El joven colombiano de 19 años acusado de darle una paliza a una mujer en Bustiello el pasado 24 de febrero tras intentar abusar sexualmente de ella permanecerá en prisión provisional, tras la decisión de la Audiencia Provincial, compartida por la Fiscalía. La resolución tiene en cuenta el riesgo de fuga de J. D. Z. J., quien acumula varias causas abiertas desde que era menor de edad por lesiones, robos con fuerza y hasta malos tratos en el ámbito familiar, además de la gravedad de las penas a las que se enfrenta ahora y los hechos que corroboran la denuncia de la víctima en cuanto a su participación en la agresión de M. C. Z. C., de 46 años de edad.

La familia del joven, que ha cambiado de abogado, había solicitado su libertad hasta la celebración del juicio, alegando que disponía de un domicilio conocido en Avilés, algo a lo que se oponía desde un principio la defensa de M. C. Z. C., representada por la abogada del Centro de atención a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos de Asturias (Cavasym), Ana María González. El presunto autor se enfrenta a los delitos de abusos sexuales, lesiones y robo con fuerza debido a la brutal paliza que le dio a su víctima cuando paseaba a su perro el pasado 24 de febrero en la calle del Roble de Bustiello. La agresión le causó a M. C. Z. C., de 46 años de edad, fracturas de radio distal izquierdo, de suelo de la órbita del ojo, del maxilar izquierdo y una hemorragia cerebral, tal y como desveló este diario.

El asalto a la mujer se produjo, según su denuncia, a las 13.30 horas del sábado 24 de febrero. Minutos antes, la vecina de la calle del Roble había salido de su domicilio a pasear junto a su perro. Cruzó la Variante por una pasarela peatonal que une Bustiello con una zona verde que divide Llaranes y El Pozón. Allí siguió en sentido circular junto a las vías del tren por un pequeño sendero natural. Se cruzó con su agresor, que dio la vuelta y comenzó a seguirla.

La víctima inició el camino de regreso a su casa por el puente para vehículos y peatones que une El Pozón y Bustiello sobre la Variante. «Empezó a silbarme y a decirme que cuánto dinero le pedía por mantener relaciones sexuales», recordaba días después M. C. Z. C. a LA VOZ. Ella intentó quitárselo de encima de buenas maneras, pero el acoso siguió con preguntas como: «¿Cuánto cobras? Yo tengo dinero, dime cuánto quieres».

Al llegar a las inmediaciones de su vivienda le bloqueó el paso, intentó tocarle los pechos y la mujer lo apartó de un empujón. El joven colombiano le respondió con un puñetazo que fue seguido de varias patadas en la cabeza una vez que su víctima estaba en el suelo. La mujer se levantó como pudo e intentó llegar a la puerta de su vivienda tambaleándose. No lo consiguió porque su agresor se abalanzó de nuevo sobre ella, la agarró por el cuello hasta tirarla de nuevo al suelo. Su intención era entonces desabrocharle el pantalón para consumar la agresión sexual, pero los gritos de M. C. Z. C. alertaron a un vecino, lo que hizo huir al agresor en dirección a Llaranes con el móvil que le había robado a la víctima y que intentó vender después en la Plaza Mayor, «aún manchado de sangre», algo que ayudó a su rápida detención e identificación.

Recuperación lenta

El vecino de la víctima corroboró en su declaración ese relato de los hechos. Por su parte, la madre del joven colombiano aseguró en los Juzgados que su hijo aseguró que no se acordaba de los hechos unas horas después de haber llegado a su casa en la avenida de Santa Apolonia. También aseguró que llegó a decirle que «quería ir a comisaría».

Mientras M. C. Z. C. se recupera poco a poco en su domicilio de las lesiones físicas que le causó la agresión, con revisiones periódicas de un ojo y el brazo fracturado. Recibe en todo momento el apoyo familiar y la ayuda psicológica de Cavasym para intentar normalizar una situación que la tiene atemorizada desde el día de la agresión.