El joven avilesino Ángel Vilaboa se ordenará sacerdote el 20 de mayo

ALBERTO SANTOS AVILÉS. Martes, 8 mayo 2018, 03:49

El domingo 20 de mayo de 2018 es una fecha marcada en rojo en el calendario del joven avilesino Ángel Vilaboa (Avilés, 1991). Será ordenado sacerdote por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, lo que supone la etapa final después de su trayectoria como diácono y sus estudios en el Seminario de Oviedo. Una semana después, el sábado 26 de mayo, oficiará su primera misa en la iglesia de Santo Tomás de Sabugo. La parroquia le regalará un cáliz de oro como bienvenida.

Vilaboa se convirtió en diácono el año pasado cuando aún tenía 27 años de edad. Atrás quedaban seis años de preparación en el Seminario Metropolitano al que ingresó poco después de concluir sus estudios como Ingeniero Técnico Informático. «Siempre he vivido intensamente la fe. Crecí en una familia cristiana e incorporé la fe a mi vida, a mi estudio. El ejemplo de sacerdotes de Sabugo, mi parroquia, como don Rodrigo o don Ángel Fernández Llano me animaron a dar el paso», explicaba recientemente a este periódico al recordar un proceso en el que también influyeron las nuevas realidades sociales y la falta de sacerdotes. Conocer esa realidad le llevó a ingresar en el seminario. «Vivimos una sociedad secularizada, en la que menos personas se plantean la posibilidad de una vocación religiosa. Al apartarse de la Iglesia, no se plantean que ésta sea una posible vía para su crecimiento personal», reflexiona. Asegura que ahora deja atrás más siete años «buenos en el Seminario. Ha sido un tiempo de tranquilidad y oración, para profundizar en el discernimiento de la vocación».

Vilaboa, hijo del conocido arquitecto técnico avilesino Benjamín Vilaboa, se dirigía también el pasado fin de semana a los fieles de Sabugo a través de la publicación de la parroquia en la que expresaba que «han sido unos años de conocer distintas realidades eclesiales, que solo se entienden desde la riqueza de la libertad individual. Cada uno pone a disposición de la Iglesia lo que tiene, dando a expresiones de fe muy distintas, pero igualmente valiosas, como por ejemplo las cofradías».

El valor de la parroquia

El joven avilesino siempre ha mantenido un vínculo especial con su ciudad y con la parroquia de Santo Tomás, además de participar activamente en la cofradía de los 'Sanjuaninos'. «Sin ninguna duda, la parroquia me ha acompañado muy bien durante todos estos años, es un lugar donde desde pequeño he estado muy a gusto, especialmente para rezar o confesar», asegura. Para él, «también la cofradía ha sido un gran aliciente, las vivencias de amistad y entrega han forjado muchas experiencias que se han convertido en puntos biográficos de referencia para mí».

Desde su ordenación como diácono el año pasado, ha desarrollado en los últimos meses su etapa pastoral en Oviedo y en las dos Peñamelleras, una etapa que ha vivido «como una corriente intensa de vitalidad, en contraste, con unos años de silencio, reflexión y marcada pasividad».

Entre sus actividades destaca también su visita a Benín para participar en el programa de evangelización y cooperación que se está llevando a cabo en la ciudad de Bembéréké. Trabajó de primera mano en las actividades desarrolladas en el internado de la ciudad y a los niños internos les regaló camisetas de la cofradía de San Juan Evangelista en recuerdo de su estancia.