«La Junta de Cofradías nos representa a todos, se trata de sumar y crecer juntos»

Hermano mayor de la Cofradía de San Pedro de Rivero, Carlos Alberto Fernández Mora (Avilés, 1978) es el nuevo presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Avilés, el catalizador que dinamiza las celebraciones cuaresmales de la ciudad. Con él conversamos sobre los objetivos que afronta para los próximos cuatro años.

-¿Le costó mucho asumir el cargo, había algún runrún previo?

-Había un runrún. Yo también lo había comentado con los integrantes de la directiva de mi cofradía de San Pedro. Quería presentarme a la Junta de Hermandades para ayudar a mantener el cambio de la Semana Santa. Mi idea era conservar la línea de Rufino Arrojo y darle más unión, más participación y una mayor colaboración con las parroquias.

-Rufino Arrojo ha hecho un gran trabajo.

-Sí, habría que hacerle un monumento.

-¿Qué le debe la Semana Santa?

-Haber arrancado este proyecto. Ha tenido muchas piedras en el camino que hemos superado entre todos. Debemos agradecer su labor y seguir en esa línea.

-¿Qué previsiones hay para incorporar a las cofradías que aún están fuera? ¿Hay plazos?

-No los tenemos. La previsión de la nueva directiva es hablar con ellas para ver la situación. Han renovado sus órganos. Hace poco fue La Dolorosa y este fin de semana fue San Juan. Cuando tengan las nuevas direcciones nos reuniremos con ellas y les presentaremos el proyecto. Si hace falta acudir a las juntas directivas para explicar el proyecto, estoy dispuesto.

-¿La Junta de Hermandades es un mecanismo de colaboración, no una macrocofradía?

-Cada cofradía mantiene su organización interna y actividades. La Junta de Hermandades nos ayuda a sumar, nos representa a todos si tenemos que hacer gestiones ante el Ayuntamiento, por ejemplo.

-En la pasada Semana Santa había la impresión de que se daba un salto de calidad. ¿Se vivió así en el movimiento cofrade?

-Lo hemos visto en el público, en el turismo, en la asistencia a la exposición que fue de una gran calidad. Nuestra intención es seguir trabajando en esta línea. Pero no queremos quedarnos solo ahí, en presentar un proyecto al Ayuntamiento para una subvención para la revista.

-¿A qué se refiere?

-Este año, sabemos que se agotó enseguida en Turismo. Nosotros hicimos cuatro mil revistas que se repartieron entre las cofradías y las parroquias de la villa, puesto que nos debemos a ellos. Si se necesitan más ejemplares para Turismo, el Ayuntamiento debería asumir ese coste. Nuestra misión es sacar la catequesis a la calle, los pasos que son arte e historia. Hay una parte de promoción turística que debe asumir el Ayuntamiento.

-Las cofradías cada vez hacen más actividades al margen de la Semana Santa. ¿La Junta quiere seguir esa tendencia?

-Totalmente, pero respetando la independencia y autonomía de cada cofradía. La Junta de Cofradías nos representa a todos, se trata de crecer y sumar respetando la independencia de todos. Es decir, si una hermandad decide hacer una recogida de juguetes o de alimentos, los demás pueden participar. Eso significaría un mayor volumen de recogida.

-¿Caben más procesiones para el programa de Semana Santa?

-No, nos quedamos en las de este año. No tenemos más novedades previstas. Lo que queremos es mejorar la coordinación con otros eventos próximos. Por ejemplo, la Semana de Música Religiosa. A veces pisamos actividades con ellos y habría que no hacerlo. Tenemos que hablar con 'Chema' para coordinarse. Y también incluir información de la Semana de Música Religiosa en la revista. Seguro que a la gente le interesa. Se trata de sumar e impulsar todo lo que rodea la Semana Santa.