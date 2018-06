«Una Justicia basada en el sentimiento social es el principio del nazismo»

Juan Carlos García López como es presidente en Asturias de la Asociación Profesional de la Magistratura desde hace cuatro años. Hoy, este juez, titular de la sala de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Oviedo, participará en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie, en el debate sobre la situación de la justicia en España que se celebrará a partir de las 19.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios. En la reflexión también participará el juez Julio Martínez Zahonero, coordinador en Asturias de Jueces y Juezas para la Democracia.

-¿Qué demuestra que todas las asociaciones de jueces y fiscales se unan en la última reivindicación?

-Que existe una base razonable en sus reclamaciones. Poner de acuerdo a asociaciones de un perfil ideológico distante es posible con criterios de racionalidad. Da fuerza a la reivindicación, ya que se basa en hechos , no en criterios de oportunidad.

-Ante esta situación de la Justicia, ¿cómo debemos estar los ciudadanos?

-Deben confiar en la Justicia, que sabrá estar a la altura. Los jueces terminan haciendo su labor por más que haya presiones y algunos casos se puedan demorar por su complejidad, como sucede con la corrupción, donde las pruebas son difíciles de conseguir. Deben tener confianza en que, al final, habrá una sentencia basada en la legalidad y elaborada con independencia y profesionalidad.

-¿Qué necesita la reforma judicial?

-Se debe abordar desde diferentes puntos de vista. El procedimiento e instrucción se basan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, pese de a las reformas, fundamentalmente es un texto del siglo XIX que dificulta una instrucción ágil y rápida con la posibilidad de muchos recursos al juez instructor, cuya tarea se frena en exceso en los casos complejos. También se necesitan medios materiales.

-¿Más juzgados?

-No necesariamente. Es necesaria una nueva organización. No puede ser que en un edificio haya un juzgado con una carga leve de trabajo y, a su lado, otro saturado, sin que pueda apoyarlo. Hubo proyectos, pero no se llevaron a cabo. Deben mejorarse los medios materiales, pero no sólo es una cuestión de gasto. Éste debe hacerse con criterio.

-¿La digitalización ayuda?

-Actualmente es un fiasco. No se trata de grabar un legajo de papeles en un disco, sin facilitar luego su búsqueda. Actualmente, es un sistema torpe. La aplicación que utilizamos en Asturias no permite abrir dos documentos en PDF al mismo tiempo ni marcar el texto. Con el papel, se trabajaba más rápido. Y luego está el problema de los diecisiete sistemas que hay en España.

-Supongo que le habrán preguntado mucho por 'La Manada'.

-Con el auto de la libertad provisional, no. Más cuando la sentencia.

-¿Y cual es su respuesta?

-Siempre es la misma. Respeto el derecho a la crítica, faltaría más. Pero se deben respetar las reglas del juego, las garantías legales, mantener los cauces procesales.

-¿Cómo ha vivido esta situación personalmente?

-Con una sensación de mucha incomprensión. Y también cierta tristeza al ver como se manipulan de forma burda lógicos sentimientos de rechazo a los actos objeto de condena. Y de cierta soledad porque son los jueces los únicos que han defendido algo tan elemental como no condenar por ideas preconcebidas, respetando el proceso y las garantías. Pasar de una justicia basada en el derecho y un principio de garantías a una por el sentido social es el principio del nazismo. Es algo que deben pensar quienes están detrás de todo esto. Se debería opinar con conocimiento de causa.