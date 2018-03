The Kleejoss Band, en la Factoría Cultural

El ciclo de conciertos Factoría Sound propone una noche de rock and roll para el 28 de marzo. El espacio escénico de la Factoría Cultural acogerá el concierto de la banda zaragozana The Kleejoss Band, que visita Asturias por primera vez. En la actuación presentarán su cuarto trabajo, 'Inception', en el que dan su toque personal al rock and rock, que recordará al sonido americano. El concierto comenzará a las 21 horas y las entradas para el mismo ya están disponibles por ocho euros de manera anticipada o diez euros si se compran el día de la actuación.