La lista de espera quirúrgica del Hospital San Agustín está por debajo de tres meses Enrique González. / MARIETA R. ARIAS AVILÉS. Jueves, 24 mayo 2018, 04:11

La lista de espera quirúrgica en el Hospital Universitario San Agustín está por debajo de los tres meses, según aseguró ayer el gerente del Área Sanitaria III, Enrique González, en una entrevista ofrecida en la Cadena Ser. Solo hay una excepción, el servicio de Traumatología, donde la escasez de profesionales médicos hace que la demora se sitúe por encima de los noventa días.

En le servicio, cuya plantilla es de quince profesionales, hay ahora mismo cuatro vacantes que no se pueden cubrir porque no hay traumatólogos en la lista de espera. Este problema hace también que Traumatología sea uno de los departamentos con listas de espera más largas también en consultas, donde la situación es desigual dependiendo de la especialidad.

González destacó también la mejora en el área diagnóstica. «Después de dos años sin poder completar la plantilla, ahora ya tenemos a todos los profesionales y estamos mejorando los tiempos de respuesta», señaló el gerente que, no obstante, considera que las listas de espera no son el caballo de batalla del área sanitaria. «Un hospital pasa por diferentes momentos y no siempre está bien dimensionado para responder a la realidad de cada momento, sino que hay épocas en las que está más apretada el área diagnóstica, otras la de consultas, otras la quirúrgica», explicó, consciente de que «siempre hay mucho camino por recorrer».

Área III amigable

Durante la entrevista ahondó también en el plan del Área III amigable, que se expuso a los integrantes del Consejo de Salud en la última reunión, una iniciativa en la que se está trabajando para avanzar en la «calidez y la intimidad» de los pacientes y también en mejorar su información. En este sentido ya se está desarrollando una nueva página web, que se prevé que esté lista en un plazo de dos meses, que permitirá al paciente «incluir información sobre sus procesos que el médico le dio en la consulta pero que luego se le olvidó». Otra de las acciones que se llevarán a cabo será la de sustituir los tradicionales camisones abiertos por detrás.