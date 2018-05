«La literatura puede darnos hoy algo de intimidad»

Dice Alejandro Palomas (Barcelona, 1967), que tras habérsele concedido el Premio Nadal 2018 por su novela, 'Un amor', «he ganado en visibilidad». Aunque lo cierto es que ya le antecedían otros galardones relevantes, pues en 2016 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura Juvenil, por 'Un hijo'.

-'Un amor' se abre con una cita de Ali Smith que dice así: «Recuerda que hay que vivir». ¿Quién es Ali Smith? ¿Y, en relación con la frase, nos olvidamos frecuentemente de vivir?

-Ali Smith es una escritora escocesa, ya muy mayor, pero que conserva un espíritu combativo. Es una de las grandes figuras de la literatura escocesa contemporánea. En cuanto a que si nos olvidamos frecuentemente de vivir, creo que ese es uno de los puntos flacos de los seres humanos, que no reparamos demasiadas veces en que lo importantes es vivir y lo demás es aleatorio.

-Los personajes de 'Un amor' y, en particular, la protagonista, Amalia, singular madre de familia, ya habían comparecido en dos novelas anteriores que completan una trilogía. ¿Cómo surge un personaje en la creación de un escritor?

-Estos personajes ya llevan varios años conviviendo conmigo, y aunque he hecho otros trabajos literarios por el medio, no me abandonan. La diferencia con otros personajes es que han venido y se han quedado. Amalia fue el eje, en un momento en el que yo estaba más cercano a mi madre, lo que debió afectarme de modo inconsciente, yendo de lo íntimo a lo literario. A partir de ahí, llegaron el resto de personajes.

-¿Se puede hablar de una novela familiar, bien que se trate de una familia nada tradicional?

-Yo creo que sí, que es una novela familiar, porque en torno a esa relación giran las tres novelas de la trilogía. Y la familia es el núcleo, un entorno que todos entendemos por su cercanía. Las relaciones no elegidas son las más agradecidas narrativamente, ya sea por lo que suponen de sobredosis o, en sentido inverso, por lo que significan las ausencias en ese terreno de las emociones.

-¿Diría que el lenguaje que construye 'Un amor' tiende a ser cotidiano?

-Es así, tiendo a huir del preciosismo y del adorno, de los adjetivos que sobran. Me siento como el ceramista que moldea mucho la pieza que está construyendo.

-La estructura de la obra se organiza haciendo dialogar el presente con el pasado...

-Esa es siempre la estructura de mis novelas. Es algo que incorporo a mi propia vida, sabiendo que soy lo que soy por lo que he vivido. Ese diálogo entre el presente y el pasado es, por otro lado, una proyección del futuro.

-Hay varias reflexiones acerca de la mentira. ¿También una preocupación personal?

-Sí, al llegar a los cincuenta años ya necesitas averiguar qué es verdad y qué es mentira (ríe entre bromas y veras). Hay varias invocaciones contra la mentira, al tiempo que se reivindica una verdad audible, dicha en voz alta.

-¿Qué sensaciones le ha proporcionado el Premio Nadal?

-He ganado en visibilidad. La sensación es más de satisfacción que de alegría, en el sentido de que confirma que la apuesta que hice por esta difícil profesión no fue un error.

-Algunas críticas le han tratado con severidad. ¿Cómo las recibió?

-No les he dado mucha importancia. Y ha habido enfados que no he logrado entender.

-¿Qué papel juega la literatura hoy?

-El de devolvernos algo de intimidad y un cierto remanso en una sociedad de urgencias y redes.