María López Barrio, en la lucha contra el lupus María López, en su quiosco en la localidad corverana de Cancienes. / JOSÉ PRIETO La quiosquera de Cancienes se acaba de estrenar como actriz en una compañía de teatro profesional, una pasión que descubrió hace diez años y con la que planta cara a su enfermedad C. DEL RÍO Domingo, 20 mayo 2018, 02:57

Es actriz, quiosquera y lúpica. Y cada una de estas palabras la define tanto como la anterior porque si bien una es la profesión real, otra es una afición y la tercera, una odiosa enfermedad, es precisamente esta última la que condiciona su día a día y ha convertido a María López Barrio (Avilés, 1975) en la mujer que es hoy. Una trabajadora incansable, a la que nada motiva más que un reto y que planta cara a un enfermedad autoinmune que a otros postra en un sofá. María quiere vivir y disfrutar con los suyos y hace todo lo que está en su mano por conseguirlo. Empezando por convertir su negocio es una especie de centro social, con sitio de juego para unos críos que son su debilidad y una trastienda llena de vida y movimiento.

Nieta de Tuto 'El Chusco', María se crió con su madre y su tía viuda hasta que empezó a ganar un dinero fácil en el quiosco de Cancienes con dieciséis años. Un año más tarde decidió casarse. Ella fue así, precoz y madura, según sus padres. O eso le decían cuando, más adelante, ella les recriminaba que no la hubieran obligado a continuar sus estudios. No lo hicieron, pero lo cierto es que ella tampoco lo ha hecho con su hija Sofía quien gestiona con ella el quiosco con la ayuda del resto de la familia, con especial mención a su padrino Omar, que no deja sola a María ni un solo domingo por temor a que el lupus le dé un mal día. Una de esas migrañas que la anulan o la esclerodermia, la última derivación de una enfermedad que, como ella en el teatro, se disfraza para atacar distintos órganos.

María descubrió que le gustaba actuar cuando llevó a su sobrino a un taller de teatro organizado por la Asociación de Madres y Padres del Colegio de Cancienes. La sorpresa fue que el crío pasó de aquello y a ella le enganchó. Fue el primero de varios más en los que el responsable del área municipal de Cultura de Corvera, Dolfo Camilo, observó que había madera en aquella joven que ahora debuta con la compañía profesional Ververemos.

A María le sube y le baja un 'gusanillo' en su interior cada vez que está a punto de abrirse el telón. «¿Pero qué hago aquí si yo soy la quiosquera de Cancienes?», se reprende antes de saborear el gustillo de la interpretación. Sobre el escenario María se transforma en la María payasa que dice que es. Es así, sobre todo, con los niños y en el escenario, dejando su vertiente seria y madura, y en eso hay que dar la razón a sus padres, para el resto de facetas de su vida. El 'gusanillo' de siempre es ahora un gusano en toda regla porque los auditorios a los que se enfrenta no son los acostumbrados. 'Muyeres Inesperaes' se estrenó en el Teatro Jovellanos, aunque ella aún no formaba parte del cartel. Debutó en Llanera en el doble papel de una psicóloga y una diosa y ahora espera con cierta inquietud la gira de verano.

Locutora y presentadora

Es su primer trabajo de teatro profesional, pero no el primero de artes escénicas. Ha grabado locuciones para el Ayuntamiento de Corvera, presentado galas para el Principado, participado en recitales, grabado 'La Regenta' en radio-teatro para la Radio del Principado de Asturias y colaborado asiduamente con la compañía de teatro amateur 'El Milagro de Cancienes'.

Esta afición-pasión le ha servido para distraer la mente, viajar incluso al extranjero y evadirse de una enfermedad traicionera, que le gustaría que fuera más conocida. El lupus es una enfermedad autoinmune por la que el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Daña, así, muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y el cerebro. La última manifestación contra la que lucha María es la esclerodermia.

Su historial médico es mucho más extenso que estas líneas, pero tampoco se trata de exponer lo que ella siempre ha tenido cierta prudencia al compartir. No por miedo ni por vergüenza sino por evitar la preocupación de su familia y unos clientes y vecinos, que también son amigos.