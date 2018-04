«Mi madre no falleció, se la cargaron los médicos por no hacerle pruebas» El Tribunal Superior de Justicia de Asturias condena al Sespa a indemnizar a la familia de una fallecida por un tumor de ovarios no detectado C. R. AVILÉS. Miércoles, 25 abril 2018, 03:06

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha condenado al Servicio de Salud del Principado (Sespa) a indemnizar a los tres hijos de M. J. R. M., que falleció en junio de 2013, a los 71 años, seis meses después de haber acudido al centro de salud de Llano Ponte donde, como denuncia la familia, «no le hicieron ni caso». «Yo siempre digo que mi madre no falleció, se la cargaron los médicos por no hacerle pruebas», descargó ayer una de sus hijas.

El periplo médico de M. J. R. M. comenzó el 26 de marzo de 2013. En aquel momento, acudió al médico de cabecera en el centro de salud de Llano Ponte «porque notaba un bulto en la parte izquierda, un poco más abajo del abdomen», relata su hija. Según los informes médicos que constan en la causa judicial, la mujer acudió por una incontinencia urinaria. «Pusieron lo que les dio la gana», lamenta la familia de la mujer. En las tres veces que fue a consulta en menos de un mes por el persistente dolor y por los nuevos síntomas, la atendieron dos facultativos distintos. «El primero ni la miró ni la exploró. Le dio un tratamiento para la vejiga. El segundo sí la palpó, pero con el historial del anterior sobre la mesa prescribió otra medicación para el mismo mal que no tenía», relata la hija. Solo cuando solicitaron que la atendiera un tercer médico del centro, cambió el diagnóstico. «En cuanto la vio, la derivó al Hospital San Agustín». El buen ojo clínico de este tercer facultativo no fue suficiente para llegar a tiempo a un cáncer de ovarios que, según los peritos que declararon en el juicio (oncólogo y ginecóloga), «no da síntomas y suele ser un hallazgo casual porque se busca otra cosa». «Cuando empiezan los síntomas, con quimio pudiera haber durado uno o dos meses más, pero con muy mala calidad de vida», añadieron los especialistas.

El TSJA explica la dificultad de determinar la incidencia de la actuación médica en el resultado final, pero sí considera que el fallecimiento de la mujer debe ser indemnizado. El fallo no consuela ni mucho menos repara la ausencia de M. J. R. M. para una familia que, según lamenta, en el juicio tuvieron que asistir al «corporativismo del colectivo médico». «Fue el tercer médico del centro el que nos animó a denunciar y el que nos contó que los bonifican si no encargan pruebas. Luego en el juicio se retractó. Qué lástima no haberle grabado entonces», lamenta una de las hijas.