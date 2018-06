La maleza se come las carreteras regionales Un vecino de Zeluán desbroza las cunetas para mejorar la seguridad vial. / LVA Los vecinos critican la ausencia total de mantenimiento del Principado y en Zeluán incluso limpian ellos mismos las cunetas para evitar el peligro YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 28 junio 2018, 04:17

La maleza que crece en los bordes ha hecho todavía más peligrosas las estrechas carreteras de titularidad del Principado en la comarca. Se trata de la que une La Magdalena con Illas a través de la localidad corverana de Villa, la que discurre por la margen derecha hasta el Faro de San Juan, la que va desde la glorieta de Buenavista hasta Illas y también la que une Avilés con Castrillón a través de La Plata. Circular por todas ellas es habitualmente complicado por diferentes motivos, unas por el mal estado de su firme, otras por las curvas peligrosas y otras por su estrechez, y alguna por reunir todas esas condiciones; pero la maleza que ha crecido en sus cunetas en los últimos meses las hace ahora todavía más peligrosas de lo habitual.

Cruces peligrosos

Se trata de viales de titularidad regional, pero los vecinos han comenzado a pensar que el Principado ha olvidado la responsabilidad que tiene de garantizar que estén en condiciones para la circulación con seguridad. La maleza se ha comido parte de la carretera y ocultado las cunetas y las señales.

En algunos puntos cuando se cruzan dos coches prácticamente tienen que ir parados para evitar choques o caídas a las cunetas que no se ven. La maleza raya los laterales de los coches cada día y encontrarse con un peatón paseando, como sucede especialmente en la carretera de La Magdalena en los días de buen tiempo, multiplica todavía más el peligro porque la hierba y los barriales han comido el poco espacio que los vecinos tienen para caminar y tienen que hacerlo por la calzada, con lo que a los conductores todavía les es más difícil esquivarlos en algunos puntos.

La hierba también hace que la carretera que une Avilés con Piedras Blancas por La Plata no tenga en este momento ninguna señalización. No porque no existan las indicaciones sino porque la maleza las tapa en algunos casos por completo y en otros prácticamente es imposible verlos desde lejos.

Los vecinos reclaman que el Principado inicie la limpieza de los arcenes, algunos ya no han esperado más porque no quieren seguir circulando cada día por la carretera viviendo verdaderas situaciones de peligro que pueden terminar en un final trágico. Es el caso de los de Zeluán, en donde han desbrozado el cruce con San Balandrán donde ya no se veía a los coches que circulaban por la carretera regional e incorporarse a la misma era cada día una aventura.

El Principado, la Consejería de Infraestructuras, cuenta con un servicio de conservación de carreteras que se encarga de estas labores. El sindicato UGT denunció ya el año pasado los problemas de este servicio por la falta de equipos y material para realizar su trabajo.