El Marapico convoca elecciones tras la dimisión de su junta directiva Asamblea general de socios de El Marapico. / PATRICIA BREGÓN Laura Cortés, actual presidenta de la asociación de vecinos, renuncia a volver a liderar una candidatura tras nueve años en el cargo S. G. AVILÉS. Viernes, 2 febrero 2018, 03:49

La junta directiva de la Asociación de Vecinos El Marapico de Villalegre ha dimitido y con esta decisión, hecha pública ayer en la asamblea general de la entidad, se abre el periodo para presentar candidaturas de cara a las elecciones. El plazo se cerrará el día 19 y hasta entonces esperan que se presenten voluntarios para continuar con la actividad de la entidad.

Laura Cortés, actual presidenta de la asociación, ha renunciado a volver a liderar la junta directiva tras nueve años en el cargo. «Estoy cansada y aunque me lo he pensado mucho es una decisión firme. Hay que dar el paso a gente nueva, este puesto conlleva mucho trabajo y yo quiero descansar», comentaba ayer Cortes. Aún no se ha hecho oficial ninguna candidatura aunque hay gente interesada, «está bien que alguien quiera tirar del carro para seguir haciendo cosas», indicó Cortés.

Mientras se elige una nueva junta directiva está prevista una nueva actividad, una fiesta de Carnaval para los más pequeños del barrio, que se celebrará el día 10. Para ellos se ha programado una actuación musical y una merienda, que darán comienzo a partir de las 17.30 horas, en el local social.