Marc Vigil analiza la «revolución» de las plataformas para la televisión Marc Vigil junto al actor Rodolfo Sancho en una de las grabaciones de 'El Ministerio del tiempo'. / LVA El Aula de Cultura de LA VOZ acoge mañana al director avilesino que el próximo octubre comenzará el rodaje de su primer largometraje FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Lunes, 9 julio 2018, 03:01

La ficción audiovisual atraviesa una auténtica revolución que derriba los muros que, en el pasado, convertían en mundos distantes, incluso hostiles, la televisión y el cine. Hoy en día, el modelo se tambalea y la narrativa audiovisual cada vez habla menos en clave de cine o televisión, sino en el de buenas o malas historias. Es una transición que cuenta entre sus protagonistas a Marc Martí Ortiz (Avilés, 1975). Mañana martes, diez de julio, explicará todo este cambio en una nueva sesión del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie, que se celebrará a partir de las 19.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

«Hemos pasado de tener una ficción para televisión producida por TVE, Atresmedia y Mediaset a contar con las nuevas plataformas de televisión, como Netflix o Movistar, lo que implica un cambio que beneficia a todos los creativos audiovisuales», explica Marc Vigil.

El cambio se traduce en una supresión, hasta casi su eliminación, de la distancia que separa el mundo del cine de la televisión. El trasvase permite que actores y directores del cine salten a la pequeña pantalla y viceversa. Y es que la antes denostada televisión se ofrece como un territorio para hacer productos de primera calidad que en el cine no tendrían cabida por cuestiones como la duración. «Bryan Cranston desarrolló un personaje en 'Breaking Bad' de una manera que no podía hacer en el cine. Hace diez años, era difícil que un actor de primer nivel pasase del cine a la televisión, pero hoy no existen esas reticencias», apunta Vigil, recordando que el fenómeno también repercute positivamente en otros campos artísticos como músicos, montaje, maquillaje, efectos especiales...

Todo apunta a que la tendencia es imparable a pesar de las voces críticas. «El pasado año, Netflix invirtió más en el cine en España que el Gobierno español. Todo esto implica un cambio», apuntó. «Algunas personalidades como Pedro Almodóvar lo critican, pero lo cierto es que para todos los que no somos Almodóvar representa una oportunidad de hacer cine que antes no teníamos», reflexiona Vigil.

El director avilesino desvela que, durante la grabación de 'El ministerio del tiempo' invitó en ocasiones a directores de cine a dirigir capítulos. «Lo hice porque me interesaba conocer su mirada, lo que podían aportar. Para ellos era un descubrimiento la forma de trabajar en televisión y, después de conocerla, la elogiaban», aseguró.

Existen más señales de que los cambios serán profundos. De hecho, los creadores comienzan a ver que las televisiones atienden a una reivindicación histórica como es eliminar los capítulos de setenta minutos de duración. «España siempre fue una excepción. En todos los países, los capítulos de las series 'prime time' duraban entre cuarenta y cinco y cincuenta minutos. Aquí íbamos a setenta, con el esfuerzo que suponía para crear la historia y alargarla. Hace una semana, Atresmedia anunció que reduciría a cincuenta minutos. Y esperamos a ver que hacen el resto», comentó Vigil.

El motivo del cambio no es gratuito. «Los capítulos de setenta minutos no se pueden vender en plataformas como Netflix. Los setenta minutos es una aberración que nos perjudica a todos y de esta manera pueden acceder a mercados interesantes porque la ficción española tiene prestigio», explica.

El Aula de Cultura de LA VOZ también permitirá desvelar algún detalle del primer largometraje que rodará a partir del mes de octubre. Será la adaptación de la novela 'El silencio del pantano' (Ediciones B) del escritor valenciano Juanjo Braulio. El rodaje comenzará el siete de octubre y se encuentra en la última fase de preproducción con la selección del reparto.

«La película está producida por Netflix. Primero se estrenará en el cine y posteriormente en televisión», asegura. La experiencia de Vigil es muy positiva ya que «una pre-producción te puede llevar perfectamente dos años. Profesionalmente, he tenido suerte y he hecho otras cosas este tiempo, pero es un momento muy estresante para los directores. De esta manera, podemos hacer lo que realmente nos interesa que es dirigir películas», afirma.