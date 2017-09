Mareas de San Agustín en septiembre Playa de Salinas. El mar cubrió la práctica totalidad del arenal. / PATRICIA BREGÓN La marea de ayer por la tarde alcanzó los 4,32 metros y la más alta del mes llegará el día 19, con 4,39 J. F. G. AVILÉS. Sábado, 9 septiembre 2017, 03:24

Llegan las mareas de San Agustín, con un aparente retraso que en realidad no es tal. Si con frecuencia se registran a finales de agosto, hay que tener en cuenta que el flujo y el reflujo del mar depende en mayor medida de la acción gravitatoria de la luna que de la del sol, y sus calendarios no coinciden. Así, un mes lunar tiene 29,53 días solares, lo que explica que las mareas de San Agustín o la Semana Santa no siempre caigan en la misma fecha. En las fases creciente y menguante las mareas son más pequeñas y se llaman mareas muertas. En cambio, cuando hay luna nueva y llena, el sol y la luna se alinean y las mareas son mayores, las vivas.

Las de San Agustín comenzaron el martes, con un altura de 4,05 metros, y la vespertina de ayer viernes, un día después del plenilunio, alcanzó los 4,32 metros la de la tarde. Hoy sábado y mañana domingo también superarán los cuatro metros, 4,26 y 4,12 a las 19.53 y 20.05 horas, respectivamente, según la tabla de la Secretaría de Pesca del Principado. A partir de entonces irán perdiendo altura, aunque tampoco mucha, para volver a recuperarla a partir del día 18. El 19 llegará a 4,39 metros condiciendo con la luna nueva, aunque tampoco será la más alta del año. Estas se registraron los días 13 y 14 de enero, con 4,44 metros.