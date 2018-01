Martín y Carla, los dos nombres más elegidos el año pasado en Avilés Imagen de archivo de una madre paseando con su carrito. / MARIETA El nombre de niño vuelve a ser el preferido por los padres avilesinos por tercer año consecutivo CRISTINADEL RÍO AVILÉS. Domingo, 7 enero 2018, 01:53

Martín no tiene quien le tosa. El nombre de varón vuelve a ser en 2017, por tercer año consecutivo, el más elegido en el nomenclátor municipal, según el Registro Civil. Fueron dieciséis los niños recién nacidos inscritos con ese nombre, cuatro más que su inmediato perseguidor, Lucas. Carla, con diez, fue el nombre femenino preferido para las niñas nacidas el año pasado, seguido de Candela, Lucía y Valeria.

A pesar de la renovación de los nombres propios a la que se asiste en los últimos años, aún falta mucho para que Manuel, José Manuel y José Luis, en el caso de los hombres, y María Carmen, María y María Ángeles, en el de las mujeres, dejen de ser los más habituales en la región, tal como desvela el Instituto Nacional de Estadística.

Las modas, la inmigración y el gran cúmulo de información e influencias que permite la tecnología han ampliado un catálogo ahora más diversificado y que apenas encuentra límites. Parece, además, muy sensible al entorno, recuperando y desterrando nombres en función de su frecuencia. Algo a lo que Martín, de momento, parece ajeno. Él fue uno de los 259 nombres diferentes elegidos por los padres frente a los 303 del año anterior, descenso que obedece a la importante caída de nacimientos en 2017, con 560 menos que en 2016.

Entre esos 259, los favoritos para los varones fueron Martín, Lucas, Mateo, Pablo, Adrián, Álvaro, Daniel, Alejandro, Marco y Ángel y para las mujeres, Carla, Candela, Lucía, Valeria, Martina, Celia, Lara, María, Sara y Sofía.

Un vistazo a las listas de los tres últimos años permite observar una mayor movilidad en el de las féminas. Carla, un nombre muy habitual en Cataluña y Comunidad Valenciana, comenzó a aparecer en Asturias a partir de los años 70. En aquella década fueron dieciocho las mujeres inscritas con el nombre de Carla. En Asturias la edad media de las 'carlas' es de 11,6 años y en 2016, último dato conocido, había 1.770. A ellas habrá que añadir las diez nacidas el pasado año en Avilés.

Tras Carla, los nombres de mujer más elegidos fueron Lucía y Valeria, con ocho cada una, y Martina, que el año pasado encabezó este particular ranking, con siete. Lucía es uno de los pocos nombres 'de siempre' que no ha perdido el favor de los progenitores frente a otros como Laura (solo una niña llamada así el año pasado), Marta (0) o Ana (0). Lucía procede de la palabra latina 'lux', que significa 'luz' o 'la que nació con la primera luz del día', pero seguramente no será esta la explicación por la que goza de tanto favor.

Valeria, también elegido por ocho familias, se sitúa en el segundo puesto de este catálogo tras haber seguido un recorrido similar al de Carla. Recuperado hace algunos años del olvido, se ha ido afianzando como uno de los favoritos. Tras él, Martina, un nombre que siempre ha tenido una timidísima presencia en el Registro Civil, pero que en los últimos años está muy de moda. El año pasado fue el más elegido para las niñas avilesinas y el anterior, 2015, quedó en segundo lugar.

Celia, Lara, Sara (el que encabezó la lista en 2015) y Sofía, otro nombre clásico con tan buena vitalidad como el de Lucía, cierran la lista que encierra algunas curiosidades. Como se ha comentado, y esto no es novedad, han desaparecido o tienen una presencia insignificante nombres de siempre como Susana, Mónica, Rosa o Pilar, por citar solo algunos. Se han extranjerizado algunas grafías como la de Helena, la única nacida e inscrita en Avilés el año pasado se escribe con hache inicial. Y Noa, que en años anteriores se encontraba escrito de varias maneras, en 2017 solo se concretó en esta. De los 152 nombres diferentes de mujer, solo catorce son compuestos y ninguno precedido por María, como solía ser habitual en el siglo pasado.

La lista de niños es más estática que la anteriormente desgranada. Los diez nombres más elegidos son práctimante los mismos desde hace tres año. En 2017, Diego y Hugo, que parecían inamovibles del centro de la tabla de favoritos, dejaron paso a Pablo, a Álvaro y a Marco.

Martín es un nombre de moda aunque siempre ha tenido cierta presencia en Asturias. Explotó definitivamente en el Principado partir de 2010, doblando el número de 'martines' que hasta entonces vivían en la región, pasando de 328 a 606. La edad media de Martín es de 32,3 años y las provincias donde más habitual es este nombre son las cuatro gallegas, Navarra, La Rioja y Guipuzcoa.

En el listado de varones se observa menor presencia de nombres marroquís y alguna incorporación nueva respecto al año pasado como Bosco, Romeo o Quique. Dylan, un nombre excéntrico hasta hace poco, se asienta con cuatro niños que se llaman así. En España había en 2016, 4.095 'dylanes', con mayor presencia en las comunidades con una alta tasa de población inmigrante, como Islas Baleares, Canarias y las provincias de Barcelona, Tarragona y Castellón.