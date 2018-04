Las mascotas reinan en La Magdalena

Campeón joven de Portugal, 'Heart fire de luna' es un precioso Husky siberiano de catorce meses y uno de los cerca de 7.000 perros que entre ayer sábado, jornada inaugural, y hoy domingo, la de clausura, se dan cita en Principets, el salón de la mascota, en el Pabellón de Congresos y Exposiciones de La Magdalena. De aspecto primitivo, similar a un lobo, elegante, de buena lanzada y compensado, ni muy fino ni muy moloso, fue el ganador del concurso nacional de belleza en su raza, encuadrada en el grupo nórdico. «Los huskys no son perros de tiro, eso queda para los Alaska. Son perros guía, los que llevan las riendas, cariñosos con el amo aunque no de compañía. Necesitan hacer mucho ejercicio», puntualizó Yago Santiago, que participó en la misma categoría con 'Carma', campeona de Suecia.

La competición morfológica abrió el programa de actividades de Principets, un paraíso para las mascotas y mas aún para sus propietarios. Y teniendo en cuenta que se estima que en el 40% de los hogares españoles hay al menos una, no son pocos. Hay de todo, desde piensos hasta correas, juguetes y cualquier producto que uno se pueda imaginar relacionado con el mundo animal doméstico, un sector que no conoce la crisis. Y no solo para perros. También hay gatos, aves y un rincón éxito con lagartos y pitones.

El extenso montaje se completa con los puestos de asociaciones protectoras, con los seis rings en los que se desarrollan las competiciones de belleza y de agility y con numerosos puestos de peluquería canina. También está presente el Ayuntamiento de Castrillón, que ha lanzado un nuevo eslogan turístico, 'Castrillón es guau, y los sabes', con el que intenta atraer a aquellos que no se van ningún lado sin su perro, ni siquiera de vacaciones.

El I Campeonato Nacional de la Federación de Peluqueros Caninos de España constituye una de las novedades de la que se ha convertido en una de las ferias más multitudinarias y atractivas de cuantas se celebran en La Magdalena, con una a fluencia estimada de 18.000 personas. Además de los concursos y las exposiciones, nacional e internacional, el programa también incluye pruebas de obediencia, test de sociabilidad, talleres, charlas divulgativas, desfiles de adopción, concursos populares y otras actividades.

Ayer sábado se celebró la exposición nacional morfológica, con el punto para el Campeonato de España en juego, y hoy será el turno de la exposición internacional. La mecánica es similar. Los ganadores de cada raza participan en la competición del grupo en el que se encuadra, como el nórdico, el de compañía o los de trabajo, y los primeros clasificados en cada una de ellas miden su belleza en una final en la que se elegirá al perro más 'guapo', morfológicamente hablando, de Principets. Las de hoy comenzarán a las tres y media de la tarde y darán paso a las del I Campeonato de España de Peluquería Canina. Antes, durante la mañana, se celebrará el I Trofeo de Agility del Principado de Asturias.

El recinto abre de nueve de la mañana a nueve de la noche, y la entrada cuesta dos euros y medio.