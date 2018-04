La matriculación de turismos crece un 16,5% El año pasado se vendieron 240 nuevos más que en el anterior y el total se eleva a 39.918 | La venta de furgonetas aumenta un 29% y la de camiones de tara de hasta 3.500 kilos un 56% J. F. GALÁN AVILÉS. Domingo, 15 abril 2018, 02:27

Crecen las matriculaciones y en mayor medida el número de turismos que circulan por Avilés. El año pasado se vendieron 1.705 nuevas unidades, 240 más que el anterior, un incremento del 16,5% que eleva el total censado en el municipio a 39.918, prácticamente uno por cada dos habitantes. Son 483 más que en 2016, el doble que el número de nuevas matriculaciones.

La diferencia obedece al auge que experimenta la venta de coches de ocasión y a que cada vez se desguazan menos. Si años atrás una parte significativa de los compradores optaban por enviar su viejo coche a chatarra para favorecerse así del plan Pive, con ayudas que en su día alcanzaron los 2.000 euros, ahora, ante la retirada de esta subvención la mayoría de ellos vuelven al mercado, lo que se traduce en un envejecimiento del parque móvil. Así, 4.870 de los vehículos censados en el municipio fueron matriculados antes de 1990 y 12.289, casi uno de cada tres, antes del año 2000.

El incremento de matriculaciones de turismos registrado en Avilés duplica la media nacional, un 7,6%, 1.235.944 unidades. El canal con mayor peso fue el particular, 647.844 unidades, con un incremento del 4,3%, 225.070 fueron adquiridos por empresas alquiladoras y 362.000 por empresas, lo que se tradujo en un incremento del 9,2% y del 10,5%, respectivamente.

A nivel de Asturias la cifra fue de 21.181, la más alta desde 2009, cuando se contabilizaron 23.464. Y los datos reflejan que la tendencia se mantuvo en el primer trimestre del año en curso. Según las patronales del sector, en los tres primeros meses del año se registraron 340.311 matriculaciones en España, un 10,5% más que en el mismo periodo el año anterior. De ellos, 159.855 corresponden al canal de particulares, que experimenta un crecimiento inferior a la media, un 7,3%.

Pese a esta recuperación, el sector se mantiene aún muy lejos de las cifras en las que se movía antes del estallido de la crisis. A modo de ejemplo, a día de hoy se mantienen en circulación 3.383 coches matriculados en Avilés en 2007, el doble de los que se incorporaron a la circulación en 2017. A partir de entones la venta de vehículos cayó en picado hasta tocar fondo en 2012, año en el que tan solo se matricularon 1.239.

«Es cierto que el año pasado se vendió más, y parece que la tendencia se mantiene en el actual. La subida se nota más en el canal de empresas, pequeños autónomos y pymes, pero también es verdad que veníamos de muy atrás. Hubo unos años en los que la venta a empresa prácticamente desapareció», puntualiza Rubén Valdés, comercial de Asturconsa en Avilés y comarca, concesionario oficial de la marca Kia.

Seminuevos

En el caso de la venta a particulares «lo que más sube es el vehículo de ocasión, especialmente el seminuevo, coches con menos de cinco años». En este sentido, en el primer trimestre las ventas ascendieron a 580.243 unidades, lo que supone un incremento del 17,8%. La proporción de ventas entre segunda mano y nuevo «viene a ser de tres a uno» a favor de los primeros, expone José María Gutiérrez, jefe de ventas de Leomotor, concesionario oficial de Renault y Dacia en Avilés.

«Lo que más tira -continúa- es el segmento del coche pequeño y compacto, y hay un fuerte incremento en el monovolumen y el todocamino, que son tendencia. Para Renault y para Dacia ha sido un gran año. Han sido líderes de venta, y nosotros hemos sido reconocidos como mejor concesionario Renault de España por sexta vez en los últimos siete años».

Jaime Sánchez, director comercial de Autoavisa Ford, reclama «un plan estatal que favorezca la renovación y el achatarramiento. El parque español es uno de los más viejos de Europa, doce años de media. Antes muchos de los que recogíamos iban para el desguace, pero ahora no estamos tirando nada, casi todos vuelven a la circulación». Aunque no todo el mundo lo ve así. Valdés, de Asturconsa, reflexiona que «tampoco podemos olvidar que otros sectores no han tenido ningún tipo de ayuda, así que tampoco nos podemos quejar».

En cuanto a las ventas, Sánchez apunta que «el aumento de los todocaminos es espectacular, todo apunta a que dentro de un par de años supongan la mitad del mercado de turismos. También van gozando de mayor aceptación los híbridos, «que ya alcanza una cuota del siete o del ocho por ciento y continuará creciendo».

A la par

Otro factor es que las ventas de turismos propulsados por motores de gasolina y de gasoil marchan prácticamente a la par. A nivel nacional, el año pasado representaron, respectivamente, el 48,3% y el 46,6%, mientras que los híbridos y eléctricos sumaron el 5,1% del total.

El director comercial de Autoavisa incide en la evolución que experimenta la experiencia de compra. «El cliente cada vez viene menos, y lo hace con una idea preconcebida. Se debate entre un abanico de modelos muy concreto, se informa a través de internet y cuando viene al concesionario lo tiene ya muy claro. Por eso cada vez nos visitan menos. La media es de 2,4 visitas por compra, no suele haber tres». La situación que describe está cambiando la forma de vender coches. «Las páginas web, las redes sociales, el posicionamiento en los buscadores, el marketing dirigido... Todo eso cada día es más importante», subraya.

La venta de coches 'premium' también está al alza. Al menos así se desprende de las declaraciones de José Luis Oset, jefe de venta de Adarsa, concesionario oficial Mercedes y Mitsubishi. «No tanto como otros segmentos, pero si ha crecido», confirma.

Y no solo ha crecido la matriculación de turismos. También la de ciclomotores, la de motos y muy especialmente la de furgonetas y la de camiones de hasta 3.500 kilos, nada menos que un 29% y un 56%, lo que constituye un claro síntoma de recuperación económica.