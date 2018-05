Más de medio centenar de vecinos plantean proyectos para el presupuesto Una de las iniciativas vecinales reclama recuperar las fuentes y lavaderos de la ciudad. / MARIETA Los servicios técnicos municipales analizarán las 63 propuestas recibidas, que después serán votadas en los consejos de participación S. GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 27 mayo 2018, 03:44

Más de medio centenar de vecinos han aprovechado el portal web avilesparticipa.org para hacer llegar a los consejos de participación sus proyectos a incluir en el próximo presupuesto municipal, el de 2019. Se incrementa la cifra respecto a la registrada el año pasado y a ella se suman las catorce enviadas por las asociaciones del concejo durante el pasado mes de abril.

Tras cribar todas las propuestas y repartirlas por zonas y por áreas de trabajo, el Ayuntamiento ha descartado dieciocho de ellas, bien porque no son de competencia local, porque ya se han valorado anteriormente y no so viables o porque se trata de intervenciones de mantenimiento que, recuerdan, se acordó trasladar directamente a los Servicios Técnicos Municipales cuando fueran advertidas.

De todos los proyectos y peticiones, la gran mayoría son referidos a mejoras que beneficiarían a la ciudad en lugar de a zonas concretas. Entre ellas se encuentra la recuperación de lavaderos, la creación de más carriles bici o la mejora de espacios al aire libre y de ocio infantil. Aunque también se han presentado iniciativas particulares como la concesión de subvenciones para el arreglo de fachadas en Llaranes, la mejora de El Caleyón, pasos de cebra elevados en la senda del Río Magdalena o mejoras en el parque de Versalles, entre muchas otras.

El siguiente paso será analizar en profundidad las propuestas para ver su viabilidad. Posteriormente, en septiembre, se debatirá sobre todas las que hayan pasado la criba y serán los consejos de zona los que elijan sus prioritarias de manera que puedan ser incluidas en los presupuestos. La mayor parte del trabajo de análisis deberán hacerlo ahora los servicios técnicos y urbanismo, ya que veinticuatro de las propuestas presentadas pertenecen a su área. Hay otras cinco referidas a parques, tres a instalaciones o actividades deportivas, el mismo número para aquellas que atañen a la Policía y dos para cultura y movilidad.

A mayores se registró una propuesta para participación ciudadana, que pasaría por crear centros de participación en la ciudad, una como ciudad saludable para impartir cursos de primeros auxilios, una de informática para conectar a internet el centro social de La Luz, otra a festejos donde se propone un carnaval veraniego, y otras dos para educación y servicios sociales.