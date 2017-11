«Lo mejor de nuestro partido nace de la unión, no de construir murallas»

Aspira a que los militantes lo vuelvan a elegir este sábado como secretario general de la Agrupación Socialista de Avilés. Luis Ramón Fernández Huerga basa su presentación ante los afiliados en el «sólido proyecto de ciudad» que su partido ha ido construyendo en Avilés y que ahora incorpora nuevas aspiraciones para seguir creciendo.

-Históricamente las elecciones internas del PSOE avilesino han contado con varias candidaturas que les enfrentan en un duelo casi fratricida, ¿cree que es posible luego la reconciliación?

-Creo que sí. En el partido siempre ha habido diferentes corrientes de opinión que han tomado distintas formas, pero la historia nos dice que hemos sabido superar esos momentos de discrepancia porque la propia cultura de partido del PSOE invita a incorporar la opinión de todos.

-Si sale reelegido, el PSOE avilesino nadará de nuevo contra corriente, ya que ustedes no estuvieron al lado del actual secretario general asturiano.

-No creo que exista ningún problema. No es la primera vez que algo así sucede. Además, en este momento existe una diferencia muy importante con respecto a otras convocatorias: la elección de secretario general se produce por el voto directo de cada militante. En todo caso, creo firmemente que lo mejor de nuestro partido nace de la unión de sus partes y estableciendo puentes de colaboración y entendimiento, no construyendo murallas.

-Las críticas de su oponente se centran en la gestión interna, no parece que las haya en cuanto a las propuestas políticas para Avilés.

-Si tienen un modelo distinto de ciudad desconozco cuál puede ser. En este mandato hemos tenido quince o dieciséis asambleas y en todas ellas se ha expuesto la gestión de la ejecutiva, una gestión basada en el modelo de ciudad de los socialistas para Avilés. Es más, el programa electoral en el que se recogen el compromiso con los ciudadanos en cuanto a la construcción de Avilés fue aprobado con el cien por cien de los votos. Si alguien defiende otra cosa, hasta ahora no lo ha dicho.

-Si que parece que tienen un concepto distinto en cuanto a la cercanía a la ciudadanía.

-En este momento cómo acercarse a la ciudadanía es un debate recurrente en todas las organizaciones, no es sólo un planteamiento dentro del PSOE avilesino, ni siquiera es exclusivo de nuestro partido. Pienso que hay que tratar las cosas con seriedad y, reconociendo que siempre hay margen de mejora. Nosotros pensamos que nuestros mejores embajadores son nuestros militantes, por eso queremos promover que sea una militancia formada e informada para que pueda transmitir a los avilesinos qué hacemos, pero a la vez para que también puedan canalizar los problemas de los ciudadanos para que podamos dar respuesta a las necesidades reales.

-Les reprochan los últimos resultados electorales en los que perdieron dos concejales.

-Durante el mandato de esta ejecutiva hemos tenido cuatro elecciones y en la que mejores resultados tuvimos fue en las municipales. Significa que esta agrupación sigue aportado un plus de seguridad y seriedad a los avilesinos, que nos siguen dando su confianza, a pesar de que las elecciones se produjeron en un momento difícil. No obstante, los resultados no se pueden aislar de un contexto general con una situación muy complicada de crisis. Aún así, Avilés y Siero fueron las dos únicas ciudades de más de 50.000 habitantes de Asturias en las que ganamos las elecciones y nosotros fuimos los únicos que lo hicimos con unos resultados que nos dieron capacidad para gobernar.

-Simplificando las diferencias de las dos corrientes actuales del PSOE se podría decir que se centran en un acercamiento mayor o menor a Podemos.

-Nosotros siempre hemos tenido la voluntad de acordar, pero nos hemos encontrando enfrente con propuestas que lo único que perseguían era diferenciar y distanciarse. El portavoz de Podemos en Avilés manifestaba que su objetivo era provocar que PSOE y PP pactásemos, porque la procedencia de los dirigentes de Podemos hace que en Asturias, a diferencia de otros lugares, sólo aspiren a ocupar el espacio que ocupa ahora el PSOE. Por eso, salvo sorpresas, la colaboración es muy difícil.

-¿No ve margen para el acuerdo?

-La última oportunidad será este presupuesto porque difícilmente se va a producir un acuerdo en el de 2019, que hay elecciones.

-Parece que Podemos logró que pacten con el PP como se proponía.

-Hemos pactado con todos los partidos políticos distintas cuestiones, desde los impuestos al Plan del Casco Histórico, por ejemplo. Nosotros buscamos intentar acercar posturas, cediendo o buscando puntos de encuentro, pero siempre negociando dentro del margen del programa electoral con el que nos eligieron los ciudadanos, no lo vamos a cambiar por lograr acuerdos.

-¿E Izquierda Unida?

-Desde que fue elegido el nuevo coordinador de Avilés todas las declaraciones públicas que ha hecho se han referido al PSOE, ninguna a proyectos para la ciudad. Son declaraciones tan de izquierdas que han llegado a decir que prefería que gobernase la derecha.

-Con la presentación de su candidatura el martes, también presentó el documento que recoge las líneas de trabajo de los próximos cuatro años, ¿cuáles son?

-El PSOE ha gobernado todas las legislaturas menos una en Avilés porque los ciudadanos han elegido nuestro modelo de ciudad y un partido que es serio y solvente a la hora de trabajar. Ese modelo se inicia con la nueva democracia, pero igual que un proyecto de vida que va cambiando también lo ha hecho ese modelo que tiene retos nuevos. En el futuro toca hablar de rejuvenecer Avilés, en donde en 2015 el 23% de la población tenía más de 65 años; hablar de medio ambiente; hablar de renovar la apuesta industrial basándonos en la innovación y también de cómo alcanzamos acuerdos con otras administraciones para ir resolviendo problemas, algo para lo que estamos en un buen momento.

-¿Por qué renueva la mitad de su ejecutiva?

-Por la voluntad de algunos de dedicar menos tiempo al partido y para dar entrada a otras personas con un aire fresco y distintas procedencias profesionales y vitales que nos van a dar confianza cuando afrontemos en breve la redacción del programa electoral. En todo caso, en el PSOE de Avilés hay personas con mucho talento y, a la hora de elaborar el programa, queremos contar con toda la militancia y también con muchas otras personas de ideología socialista preocupadas por el futuro de la ciudad.