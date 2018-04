«La melodía es sagrada» David Feito compartió su trayectoria con los alumnos. / JOSÉ PRIETO David Feito, que se confiesa más músico que letrista, asegura que importante es conectar con el sentimiento a transmitir C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 13 abril 2018, 04:11

El cantautor asturiano David Feito, ahora más centrado en la composición y producción, explicó ayer la importancia de la «empatizar con quien te escucha» en cualquier arte, pero sobre todo en el mundo de la canción, en el que destacó la importancia de la melodía. Feito protagonizó la primera charla del jueves en la II Semana Cultural del conservatorio Julián Orbón, celebrada el hall del centro.

El músico explicó al auditorio cómo comenzó su carrera como cantautor y cómo a raíz de El Sueño de Morfeo, su primer grupo profesional, su vida fue girando. Antes estaba más volcada en la interpretación y ahora en la composición y producción.

Antes de dirigirse a los chavales, reconoció que de las dos facetas que reúne el trabajo compositivo «una es bastante libre, que es escribir, pero la otra está meticulosamente estudiada y es matemática pura», que es la música. Lejos de la bohemia a la que puede incitar la escritura, el ovetense se reconoció como un profesional disciplinado que se enfrenta a los distintos encargos tratando de «conectar muy bien con el sentimiento que quiero transmitir», para lo que emplea mapas sinópticos. «Voy sacando palabras claves y de las que salen saco otra tanda y así hasta que tengo unas sesenta y me pongo a escribir». Frente al ordenador, para más señas.

Entre los cantantes para los que compone están Álex Ubago, Amaia Montero, uno de los exintegrantes del grupo Auryn o el programa de TVE 'Operación Triunfo', pero si algo sobresale es el 80% de encargos de música latina, un género alejado de la esfera pop en la que él triunfó. «Yo soy más músico que letrista. Me esfuerzo cien mil veces más en la letra y en lo que quiero transmitir que en la música», eso sí «el mercado musical es muy concreto y tiene sus leyes (...) y si no consigues o no logras una letra muy allá, buscas que las melodías sean perfecta», reconoció.

Por eso para él no tienen ningún secreto ni ningún demérito los 'hits' musicales y no se le caen los anillos al elogiar temas como 'Despacito', interpretado por Luis Fonsi. «No entiendo las críticas a 'Despacito'. Reconozco que es una canción muy fácil, pero tiene muchas claves que son verdadero arte. Si tú escuchas la canción sin la voz principal, a nivel de producción ya es una maravilla, y si aíslas las melodías que va haciendo la voz son maravillosas cada una de ellas», afirmó.

O los 'hooks', los ganchos, que él reconoce utilizar, y que músicos como Juanes emplean de una forma «brillante». «La primera estrofa es un estribillo y el estribillo ya es un 'estribillazo', a eso me refiero cuando hablo de la importancia de la melodía. Si le inculcas al oyente tres melodías en los primeros cuarenta segundos tienes mucho ganado», señaló.

Para «contrarrestar» esta parte comercial, Feito trabaja también en un disco y un libro que, probablemente, verán la luz juntos a final de año.