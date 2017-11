Mensaje de esperanza desde el aula Alumnos de segundo de bachillerato artístico del Menéndez Pidal, en la exposición.. / MARIETA Alumnos del bachillerato de Arte del Menéndez Pidal ponen imagen a la violencia de género C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 24 noviembre 2017, 08:59

'No hay trato para el maltrato' y los alumnos del bachillerato artístico del instituto Menéndez Pidal parecen tenerlo muy claro. Ellos son los autores de los veintidós carteles que, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, se exhiben desde ayer en el centro y de entre los que saldrá el que el año que viene ilustre este día en Avilés. Son eslóganes e imágenes que «tratan de evitar la casquería» en favor de lo simbólico, según explicaron los profesores de Comunicaciones Audiovisual Luis Molina y Nausicaa Álvarez.

«Todos los años intentamos ser originales en el tratamiento y trabajamos este cartel en las asignaturas de Diseño y en Comunicación Audiovisual», afirmó un Molina bastante satisfecho con el resultado. «En general están bastante bien. Hay que tener en cuenta que son alumnos de segundo, con algo de experiencia y que ya trabajaron este tema en primero», ahondó.

Uno de los diseños ilustrará el cartel y la papelería que el Ayuntamiento edite el año que viene en coincidencia con el 25 de noviembre. «No será un concurso al uso», se encargó de aclarar ayer la concejala de Igualdad, Raquel Ruiz, que se reservó su opinión sobre sus favoritos. Indicó que el ganador se conocerá el año que viene y en su elección se tendrá muy cuenta la opinión de los profesores, no en vano es un trabajo escolar. «Algunos tienen más posibilidades por el trabajo que llevan. Aparte de la idea de fondo, se valorará eso también», amplió Luis Molina.

Uno de estos carteles servirá para ilustrar el 25-N del próximo año en Avilés

Ajenos al debate sobre los carteles, que prácticamente quedó decidido, los alumnos se turnaron a la hora de explicar el porqué de su mensaje y representación. Alba de Paz, por ejemplo, es la autora de la frase que encabeza el reportaje. Ella ha elegido dos mujeres: en un lado la maltratada y el otro la que lo ha superado. Contenta con el eslogan y la imagen, no se mostraba del todo satisfecha con la factura técnica del cartel. «Pensé que el resultado iba a ser mejor», confesó.

Su compañero Esteban Areces eligió una fotografía en la que no se ven caras, solo una coleta de mujer que ella misma trata de cortar con una tijera mientras el extremo lo sujeta una mano masculina. «La idea comenzó por un dibujo y después decidí pasarlo a foto y ha quedado mucho mejor», se alegraba Areces.

Sobre un único rostro femenino, representó Víctor Zesalti las dos vidas de la víctima. Una, la del maltrato y disimulo de cara al exterior; la otra, la de la fuerza interior para salir de la situación. «Tuve la idea clara desde el principio», aseguró el estudiante.

Los mensajes

Naiara Mariña eligió un rostro de mujer con pelo rosa que trata de interiorizar el pensamiento de que violencia es debilidad. Estos mensajes comparten espacio con 'Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio', 'Treasure of Woman', 'No dejes que nadie te corte el camino de la libertad', 'Pisa fuerte', '¡Denuncia! No dejes que tu tiempo acabe', 'Sin golpes eres más hermosa', 'Sal a la luz, 'Lo imposible no existe para una mujer', 'La salvación está a una llamada', 'Ponle fin para tener un principio', 'Ni mueras por mí ni me mates', 'El espacio es público, mi cuerpo no', Una cosa es amarse y otra amargarse' y 'Vuela hacia la libertad'. Entre las representaciones abundan los dibujos con rostro de mujer.