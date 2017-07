Mercedes Fernández promete un proyecto «ilusionante» del PP en Avilés Mercedes Fernández a su llegada al encuentro con los medios, a su lado Carlos de la Torre. / MARIETA La gestora se refuerza con cinco nuevas incorporaciones, entre ellas dos antiguos ediles de Foro: Francisco Petit y Alejandro Gelaz FERNANDO DEL BUSTO avilés. Viernes, 7 julio 2017, 02:52

El Partido Popular trabaja para presentar dentro de dos años ante los avilesinos «un proyecto ilusionante» que permita recuperar el gobierno de la ciudad veinticuatro años después de haber ganado por primera vez en Avilés. Una propuesta para la ciudad frente al planteamiento que hacen «un PSOE agónico, sin ilusiones renovadas con personas que llevan demasiado tiempo en los cargos» y que vive «un fin de ciclo».

Son declaraciones que ayer realizó la presidenta regional del Partido Popular, Mercedes Fernández, en un encuentro con los medios de comunicación de la ciudad donde acudió acompañada por el portavoz del grupo municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, y todos los concejales, salvo Reyes Fernández Hurlé, en Madrid, y Francisco José Zarracina, por motivos laborales. También participó el presidente de la gestora, Pedro de Rueda, y el secretario general de la dirección regional, Luis Venta.

Mercedes Fernández destacó la necesidad de un cambio en el gobierno de la ciudad para «recuperar protagonismo» en la región, destacando la capacidad de los avilesinos, «que van en innovación e ideas por delante de su alcaldesa». El enunciado general no se concreta, por el momento, en detalles.

«El congreso local será cuando tenga que ser y será un ejemplo de participación», asegura

«Quedan dos años para las elecciones municipales. No vengo a presentar el programa electoral», aseguró ayer, destacando que los avilesinos «deben conocer que existe otro modelo de ciudad, como también lo sabrán los asturianos que pueden elegir otro modelo fiscal con menos impuestos, con reducción del gasto público», aseguró. Una labor de oposición donde no descartó acuerdos sobre los presupuestos locales «siempre que sus contenidos sean buenos para los avilesinos».

Tan sólo avanzó la fórmula con los populares quieren lograr esa propuesta ilusionante. Primero unidad, interna. Fue clara al descartar cualquier tipo de tensión interna y dejó claro que «hay sitio para todos, pero no todos pueden estar en el mismo sitio», desdramatizando los momentos de tensión. «En todos los grupos humanos hay tiranteces», aseguró.

Fernández no puso fecha para el próximo congreso local del Partido Popular. «Será cuando tenga que ser. No hay fecha, pero será una fecha razonable», apuntó indicando que, en todo caso, la cita «será un ejemplo de participación y un éxito democrático».

La presidenta regional animó a los dirigentes locales a un contacto estrecho con la sociedad avilesina. «Tenemos mucho que trabajar y, sobre todo, escuchar lo que nos deben decir los avilesinos».

De momento, la junta gestora se ha incrementado con cinco nuevas incorporaciones que ayer anunció Pedro de Rueda. Dos antiguos concejales de Foro Asturias: Francisco Petit y Alejandro Menéndez Gelaz. Esther Llamazares, Covadonga Díaz y Teresa Fernández completan los nuevos rostros en un proceso que no se ha detenido. «Todos tienen muchas ganas de trabajar por Avilés y ofrecer un nuevo modelo de ciudad, porque el PSOE carece de modelo de ciudad», aseguró Pedro de Rueda.

Para Fernández es la forma de lograr «un relevo necesario en el gobierno municipal» donde «los avilesinos perciban un liderazgo en la ciudad que ahora no se percibe. Lo que ven son políticas del pasado como las que representa Mariví Monteserín».

La presidenta regional del Partido Popular asegura que su objetivo es «lograr que lo que era un orgullo para los avilesinos, como el Centro Niemeyer, salga a flote y deje de ser el lastre en el que se ha convertido por la gestión socialista», apuntando a la necesidad de coordinar las grandes infraestructuras y eventos culturales de la región. No fue el único reproche que ayer hizo al PSOE. Incluyó en sus fallos «el retraso en los accesos al Parque Empresarial, un polígono industrial que fue una gran apuesta por la ciudad, y donde la conexión con la Autovía del Cantábrico ha sufrido un retraso inaceptable de casi once años porque el gobierno del Principado no ha sido capaz de hacer algo tan fácil como sentarse a negociar con otra administración un convenio sobre las competencias».